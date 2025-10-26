基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 一文拆解病徵、傳染、治療及預防方法︱Yahoo

【Yahoo健康】本港錄得首宗本地基孔肯雅熱個案，另外錄得 46 宗輸入個案，其中一名患者死亡。

到底甚麼是基孔肯雅熱？與登革熱有何不同？其傳染方式、預防方法又是如何？《Yahoo 健康》為你一文拆解。

甚麼是基孔肯雅熱？

基孔肯雅熱（Chikungunya）是一種由基孔肯雅病毒（CHIKV）引起的病毒性疾病，主要經由帶病毒的蚊子，如白紋伊蚊及埃及伊蚊叮咬後傳播給人類。該病於 1952 年首次於非洲坦桑尼亞出現，其名源自當地語言，意指「彎曲的身體」，形象地描述患者，因關節劇痛而彎腰屈身的模樣。

截至目前，全球已有逾 110 個國家、地區曾出現基孔肯雅熱個案，包括亞洲、非洲、美洲及歐洲部分地區。由於該病毒與登革熱、寨卡等蚊媒病毒同屬一類，症狀相近，亦容易被誤診。

白紋伊蚊是本港常見蚊種，所以香港也有風險？

本港今年尚未錄得基孔肯雅熱確診個案，但衞生防護中心指出，傳播此病的「白紋伊蚊」是本地常見蚊種，若曾在潛伏期內，即 2 至 12 日前往疫區旅遊，被蚊叮咬後返港，體內病毒仍有機經經由本地蚊子傳播，進而引發社區傳播。

感染者會然高燒和劇烈關節痛，特別是手腕、腳踝、手指等部位，導致行動困難。

基孔肯雅熱的症狀有哪些？

感染者一般會在潛伏期後，出現突然高燒和劇烈關節痛，特別是手腕、腳踝、手指等部位，導致行動困難。其他常見症狀包括：

肌肉痛

頭痛

噁心

極度疲倦

紅疹

雖然大多數症狀會在數日內消退，但有部分患者的關節痛可持續數月，甚至數年。相比登革熱，基孔肯雅熱較少引發出血性併發症，但引發慢性關節痛風險則較高。以下人士特別可能在感染基孔肯雅熱後併發重症：

嬰兒

長者

長期病患者

懷孕婦女

胎內嬰兒可能經母嬰傳播

穿著淺色長袖衣物與長褲，有助防止被蚊蟲叮咬。

治療方法：

目前香港未有註冊基孔肯雅熱疫苗，而全球僅有兩種疫苗，獲批在高風險國家小規模使用。

治療方面，亦暫無針對病毒的特效藥，醫生通常以退燒藥、止痛藥及讓病人補充水分來紓緩病情。

沒有疫苗，那如何預防？

預防蚊子叮咬，使用含「避蚊胺」成分的驅蚊劑（孕婦及兒童需小心使用） 穿著淺色長袖衣物與長褲 防止蚊蟲滋生，處理積水

如曾前往廣東、東南亞、非洲等可能有爆發的地區，應於回港後 14 天內持續使用驅蚊劑，以避免可能把病毒經由蚊子傳播。

若出現不適，應及早求醫，並主動向醫生告知外遊地點，協助診斷。

資料來源：衞生防護中心、世界衛生組織