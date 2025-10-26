基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 鳳德邨 82 歲患者料屋苑內被感染 8000 人有感染風險｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今午（26 日)公布，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。中心總監徐樂堅表示，患者為 82 歲女士，居住於鑽石山鳳德邨，於 10 月 18 日開始出現腳踭、關節痛，22 日蔓延至手踭痛，曾向私家醫生求醫，至 23 日持續並到廣華醫院急症室求醫，經血液測試後確診基孔肯雅熱。患者現時情況穩定，於廣華醫院留醫。

徐樂堅表示，由於患者於潛伏期間均沒有外遊記錄，對上一次離港是 8 月，故確認這是首宗基孔肯雅熱本地個案。

徐樂堅續指，中心追蹤患者的本地行蹤，主要在居住地點一帶活動，如晨運休息、到街市商場購物、接送小朋友返放學等，認為個案感染源頭是來自屋苑內受感染的蚊。

中心傳染病處主任歐家榮醫生表示，相信患者居住範圍內有病徵輕微輸入個案，病毒經傳染媒介白紋伊蚊傳給患者，白紋伊蚊飛行距離約 200 米，患者住所 200 米半徑內範圍內有約 20 幢樓、涉及 8000 人有感染風險。

徐樂堅又說，衞生署將加強滅蚊工作成蚊控制、於蚊的滋生點加強控制，並會向鳳德邨 7 座大樓及附近屋苑、學校的市民了解他們的健康狀況，有否出現類似病癥。