基孔肯雅熱｜防蟲專家解構滅蚊方法 噴霧即時殺蚊但需清場 籲家居清除盆底、冷氣機水盤積水︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】繼鳳德邨出現首宗本地基孔肯雅熱個案後，本港昨（27 日）再新增 3 宗個案，患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源今早（28 日）在電台節目表示，政府在公眾地方主要以噴霧方式即時殺死成蚊，並在積水中放置蚊沙或蚊油作輔助。他指出，私人地方水體眾多、覆蓋面廣，政府及業界難以全面清理，呼籲市民主動清除積水，如破損花盆底、窗口式冷氣機水盤等不起眼的位置，同樣容易成為蚊蟲滋生點。
每周滅蚊 大雨後盡快補藥
梁廣源在港台節目《千禧年代》指，現時滅蚊以綜合防治為主。公眾地方主要使用超低微量噴霧，能噴出體積極小的霧點，撞擊飛行中的蚊蟲，讓蚊子難以「走甩」，因此可以第一時間殺死成蚊，防止繁殖，惟藥效較短。
對於水體，則以投放蚊沙、蚊油為主，藥性可緩慢釋放，較持久。不過，梁指出，大雨後這些蚊沙或蚊油會被「溝淡」，而噴霧效期也較短，建議每週進行一次滅蚊，並於雨後第一時間補充藥量。
對於食環署近年購置的「大型機器超低微量噴灑器」，梁廣源指也可用於處理難接觸的死角水體。不過由於香港人口密度高，使用噴霧或者大型噴灑器時必須「清場」，使用時須設警戒線，避免市民誤觸藥劑。
籲市民配合清理積水
梁廣源指出，私人地方水體分布廣泛，覆蓋面極大，政府及業界難以全面處理。他提醒，不少細微位置常被忽視，例如破損花盆底或窗口式冷氣機水盤，只要積水未清理，便可能成為蚊蟲滋生來源，呼籲市民積極配合清理積水。
