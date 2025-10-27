基孔肯雅熱｜鳳德邨本地個案大機會邨內感染 徐樂堅：其他地區不代表零風險｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案，居於黃大仙鳳德邨的 82 歲的女患者 10 月 18 日開始不適，10 月 23 日前往廣華醫院急症室求醫，衞生防護中心並在昨日（26 日）公布個案。中心總監徐樂堅今早（27 日）在電台節目表示，患者很大機會在區內被帶有病毒的蚊隻叮咬而感染，雖然黃大仙區蚊患指數不高，但已證明區內有感染媒介，本星期會盡快在區內做好滅蚊控蚊工作。

影響範圍遍及 20 座樓宇約 8 千戶

徐樂堅今早在港台節目《千禧年代》表示，從患者提供的資訊得知，她日常生活主要集中在住所附近的街市、商場、公園，亦會帶小朋友上學，相信她在邨內被叮咬；從蚊隻一般活動範圍而言，如以鳳德邨作為中心點並延伸方圓 200 米，大約會影響 20 座樓宇，約 8,000 戶，現時已經聯絡了民政事務處向這 8,000 戶的信箱派發單張，提醒住戶要提防基孔肯雅熱風險，如果被蚊叮咬後出現骨痛、發燒、出疹等徵狀，應該向私家醫生或公立醫院求醫。另外，中心亦會在該區持續進行個案追蹤，找出潛在個案，如果個案在本星期大型滅蚊工作前已發生，將不影響當局的風險評估。

未能斷言是否有傳播鏈

被問到區內是否已經出現病毒傳播鏈，徐樂堅表示不能斷言，不過他同時指只要區內有傳播病毒能力的蚊隻，其他人在區內感染病毒的風險就始終存在，因此自今年年中出現基孔肯雅熱輸入個案以來，部門已經加強控蚊滅蚊工作。徐續指，蚊隻最快 2 至 4 日就可以感染到病毒，除了在叮咬人類期間以唾液傳播病毒外，亦可以將病毒傳給蚊隻後代，因此當局的措施亦會設法進一步減低區內成蚊的數量，並會觀察大約兩星期。

提醒居民注意屋內花盆積水

徐樂堅說，鳳德邨內已經設立了健康站加強向居民宣傳基孔肯雅熱，當局今晚 8 時亦會於鳳德社區中心舉行教育講座，加強宣傳工作。另外今日是上課日，食環署同事今日亦會到區內學校檢查校園內是否有蚊患和積水位置，通知校長和教職員處理，亦要提醒學童使用蚊怕水，避免遭蚊叮咬。徐樂堅又提醒，居民的單位內都可以出現蚊患，例如花盆位置等，居民亦要留意和清理。

徐強調，雖然本地個案出現在黃大仙區，但不代表其他地區「零風險」，政府今日會召開跨部門會議商討其他地區的大型控蚊滅蚊工作。

食環署：邨內山坡灑滅蚊噴霧

食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵就在同一節目表示，在鳳德邨的控蚊滅蚊工作已經在昨日開展。由於鳳德邨較多樹木和鄰近山坡，食環署已經噴灑滅蚊噴霧，另外亦建議市民和屋邨管理處留意花園和排水明渠是否有積水，防止蚊患。霍明茵又說會聯絡學校，提醒他們留意校內有沒有積水和蚊患，如果學校有園圃，就要多加注意。