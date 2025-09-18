基孔肯雅熱｜ 新增一宗輸入個案 70歲男子住觀塘曾到江門 本港今年累計個案19宗

【Yahoo 新聞報道】本港新增一宗基孔肯雅熱個案。衞生防護中心表示，患者為一名70歲男子，住所位於觀塘區，他本月1日至14日曾到訪廣東省江門市。

患者由 9 月 15 日開始出現發燒，同日向私家醫生求醫，其後被轉介到私家醫院，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

與他同行到江門的兩名人士，以及病人的另一名家居接觸者，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

中心表示，已把個案通報廣東省衞生當局。本港今年累計錄得19宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。