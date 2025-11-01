基孔肯雅熱｜ 新增2宗輸入個案 32歲女子曾訪印度、32歲男子遊澳門珠海｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心今（1 日）表示，最新錄得2宗新增感染基孔肯雅熱個案，屬輸入個案。本港今年累計錄得54宗個案，其中2宗屬本地個案，52宗屬輸入個案。

首宗個案涉及一名32歲女子，住所位於沙田區。她於 10 月 9 日至 23 日獨自到訪印度，10 月 23 日出現皮疹及關節痛，翌日出現發燒。她於 10 月 29 日向私家醫生求醫，同日向威爾斯親王醫院急症室求醫及入院。病人潛伏期曾到訪印度，中心認為屬輸入個案，會通報印度衞生當局。

第二宗個案涉及一名32歲男子，住所位於中西區，他於 10 月4 日至 5 日與三名家人一同前往澳門及廣東省珠海市旅遊。他 10 十月 28 日出現發燒，翌日出現皮膚紅疹及手腳關節顯著疼痛。他在 10 月 30 日前往一間私家醫院門診求醫，翌日被安排入住瑪麗醫院。

中心指，由於個案在病發前約三星期曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，儘管潛伏期一般在兩周以內，但部分感染人士初期病徵可能十分輕微而沒被察覺；此外，病人返港後沒有到過黃大仙鳳德邨一帶，因此中心不排除個案可能在外遊期間受到感染，會把個案通報廣東省衞生當局。

為審慎起見，中心已即時聯絡食環署，加強對病人在潛伏期內到過的地點進行滅蚊及控蚊工作；中心亦會安排他的三名同行人士接受血液檢測。