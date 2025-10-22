基孔肯雅熱｜ 77歲男病人併發多個器官衰竭 留院8日病逝｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今（22 日）表示，一名早前公布77歲有長期病患的基孔肯雅熱男患者，因併發多個器官衰竭，於今日情況轉差病逝。

77歲住所位於東區的男子，9 月 30 日至 10 月 13 日到訪廣東省廣州市。他 10 月 13 日出現發燒及關節痛，竪日出現皮疹，到私家醫院求醫，並入院接受治療，其後病情惡化被轉送律敦治醫院深切治療部，臨床診斷為基孔肯雅熱併發多個器官衰竭。

衞生署衞生防護中心表示，截至今日暫未錄得新增感染基孔肯雅熱個案，今年累計錄得42宗個案，全部屬輸入個案。

中心指，由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。長者、幼童、懷孕婦女及長期病患者較大機會引起併發症，康復時間亦較長。