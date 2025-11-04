港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
基孔肯雅熱︱學者指新患者活動範圍廣難追蹤源頭 正追查是否存在傳播鏈
本港再新增一宗基孔肯雅熱本地個案，患者為一名居住於青衣曉峰園的45歲男子，在上環工作。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系臨床教授陳福和指，首宗本地個案患者生活簡單，影響範圍較明確，而第二宗個案很可能與首宗屬同一群組，但第3宗個案患者動範圍廣泛，難以直接從流行病學調查中追溯感染源頭，呼籲市民加強防蚊。
出現輸入個案並不出奇
陳福和今早(4日)在港台節目中表示，9天內新增第3宗本地感染個案，與預估的其中一種情況相符。當出現首宗本地個案時，已提醒需謹慎應對，當時情況尚屬樂觀，隨着第3宗個案出現必須更加警惕，但強調市民無需過度恐慌。當局現階段的重要目標，是防止基孔肯雅熱在本地大規模爆發，避免其成為風土病。然而中港兩地往來頻繁，鄰近地區持續有個案，出現輸入個案並不出奇。
陳福和表示，下一步工作關鍵在於調查患者常去地點是否有其他本地個案。除了流行病學調查，亦將盡可能獲取更多病毒基因排序資訊，有助分析是否與早前個案同源。現正追查是否存在傳播鏈，並針對蚊患源頭展開工作，希望能搜集白紋伊蚊樣本進行化驗，以確認病毒是否在蚊群中大規模傳播。
市民可主動接受檢測
陳福和認為，本次個案與曉峰園所錄得的輸入個案關聯可能性較低。為防止病毒進一步傳播，當局已在受影響地區徹底搜查隱藏蚊患的黑點，並進行滅蚊工作。他又提醒曾到相關地點或遭蚊叮咬後感不適的市民，可主動接受檢測。近日氣溫仍較往年偏高，市民在戶外活動時務必做好防蚊措施，如有不適應盡快就醫，並向醫護人員說明旅遊史，以便安排檢查。
設立三個醫護站
工人今早在曉峰園出入口對出馬路加強清潔及滅蚊，附近的長亨邨山坡亦正進行滅蚊。衞生防護中心會在長亨社區會堂、葵芳邨及上環信德中心設立三個醫護站，為有病徵市民診斷。曉峰園附近有一間幼稚園，家長指會為子女加強防蚊措施，會為子女多貼蚊貼及噴蚊怕水，放學盡早離開。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-學者指新患者活動範圍廣難追蹤源頭-正追查是否存在傳播鏈/614839?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
