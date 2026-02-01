基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 兩人曾訪塞舌爾 目前情況穩定

2人目前情況穩定。

本港新增兩宗感染基孔肯雅熱輸入個案，患者均曾到訪塞舌爾，兩人目前情況穩定。衞生防護中心表示，初步調查顯示兩宗個案沒有流行病學關連。

首宗個案涉及一名55歲女子，居於九龍城區。初步調查顯示，她於上月19至25日到訪塞舌爾，於上月27日出現關節痛，翌日出現皮疹。她於上月30日到威爾斯親王醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療。另一宗個案涉及一名55歲男子，居於中西區。初步調查顯示，他於上月25至28日獨自到訪塞舌爾，於上月30日出現發燒、關節痛和皮疹，昨日(1月31日)到私家醫院求醫，其後獲安排到瑪麗醫院，在無蚊環境下接受治療。

兩名病人的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。他們各有一名家居接觸者(其中一人亦曾到塞舌爾)，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。由於兩名病人在潛伏期曾先後到訪塞舌爾，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報當地衞生當局。初步調查顯示兩宗個案沒有流行病學關連。

本港今年累計錄得兩宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港去年錄得82宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

