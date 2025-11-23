基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 患者住元朗及青衣

【Now新聞台】本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計70宗確診個案。

首名患者是69歲男子，住元朗錦繡花園，本月曾到訪雲南，之後關節痛及發燒，目前情況穩定。第二名患者是49歲女子，住青衣邨，本月曾到訪珠海及中山，之後發燒、關節痛和出皮疹，目前情況穩定。

衞生防護中心稱，近日數宗輸入個案均住葵青區，初步調查發現部分人發病前到青衣自然徑一帶行山，呼籲本月曾在該處行山人士，若出現相關病徵盡快求醫。

#要聞