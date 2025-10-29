基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 累計52宗確診

【Now新聞台】新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計52宗確診。

衞生防護中心表示，其中35歲女患者住鰂魚涌康怡花園，潛伏期內到過印尼峇里，上周出現皮疹等病徵，與她一同外遊的人士暫時沒有出現症狀；另一宗個案涉及69歲男子，獨居牛頭角下邨，從中山回港後發燒及關節痛，兩人目前留院，情況穩定。

至於日前確診在鳳德邨學校工作的55歲女子，感染源頭仍有待確定。

