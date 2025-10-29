原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 觀塘69歲獨居男曾到訪中山
衛生防護中心公布，截至今日(29日)下午5時，錄得兩宗新增基孔肯雅熱感染個案，均屬輸入個案。首宗個案為35歲女子，居於東區，曾於10月19至24日到訪印尼峇里，其後出現皮疹、關節痛及發燒，並於10月28日入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。同行者及家居接觸者暫無病徵，正接受醫學監察。
獨居觀塘69歲男曾到訪中山
第二宗個案為69歲男子，獨居觀塘，曾於10月21至26日到訪廣東中山，返港後出現發燒及關節痛，現於基督教聯合醫院治療。兩人血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性，情況穩定。中心認為兩人於外遊期間感染，並已通報相關衞生部門，繼續進行流行病學調查。
感染源頭未明55歲女子續做基因分析
日前確診基孔肯雅熱但感染源頭未明的55歲女子，中心表示，其病毒基因分析仍在進行。今年本港累計錄得52宗確診個案，其中一宗屬本地感染，其餘50宗為輸入個案。由10月26至29日下午5時，中心透過鳳德商場醫護站及熱線為約3,300名居民作評估，當中31人出現輕微病徵，已安排抽血檢查，暫時所有樣本對病毒呈陰性。
政府持續加強防控，包括設熱線、舉辦網上講座、派發宣傳單張及進行滅蚊工作。食環署已在本地個案地點附近進行密集式霧化處理、清理積水及加強宣傳教育，以防病毒在港扎根。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-新增兩宗輸入個案-觀塘69歲獨居男曾到訪中山/613166?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
基孔肯雅熱本港再增 3 宗個案｜港 9 月出口按年增 16.1%｜郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生｜10 月 28 日・Yahoo 早報
衞生署衞生防護中心昨日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。Yahoo新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 累計52宗確診
【Now新聞台】新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計52宗確診。衞生防護中心表示，其中35歲女患者住鰂魚涌康怡花園，潛伏期內到過印尼峇里，上周出現皮疹等病徵，與她一同外遊的人士暫時沒有出現症狀；另一宗個案涉及69歲男子，獨居牛頭角下邨，從中山回港後發燒及關節痛，兩人目前留院，情況穩定。至於日前確診在鳳德邨學校工作的55歲女子，感染源頭仍有待確定。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
基孔肯雅熱患者為鳳德邨學校員工 學校指有足夠防蚊滅蚊措施
【Now新聞台】本港再新增3宗基孔肯雅熱個案，其中一名女患者為鳳德邨一所學校的員工，衞生防護中心正調查是否與首宗本地感染個案有關。位於鳳德邨，禮賢會恩慈學校早上學生照常上學，校門有擺放驅蚊劑供學生使用。校長指，學校一向有做防蚊滅蚊工作，相信已足夠，現時已停止體育課等戶外活動，以確保學生安全。禮賢會恩慈學校校長謝慶生：「我們員工是一名校工，我們叫支援同事，她上周五已經不舒服，而周六沒有上班。學校一般每天或者每周有定期做滅蚊工作，根據衞生署的指引，沒有特別加強，過往的工作已經足夠。預防措施之前已進行，校內沒有發覺，根本我們不會存在花槽及草叢藏有很多蚊。」不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜防蟲專家解構滅蚊方法 噴霧即時殺蚊但需清場 籲家居清除盆底、冷氣機水盤積水︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】繼鳳德邨出現首宗本地基孔肯雅熱個案後，本港昨（27 日）再新增 3 宗個案，患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源今早（28 日）在電台節目表示，政府在公眾地方主要以噴霧方式即時殺死成蚊，並在積水中放置蚊沙或蚊油作輔助。他指出，私人地方水體眾多、覆蓋面廣，政府及業界難以全面清理，呼籲市民主動清除積水，如破損花盆底、窗口式冷氣機水盤等不起眼的位置，同樣容易成為蚊蟲滋生點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱今年累計50宗 鳳德邨附近學校減戶外活動
本港昨錄得3宗基孔肯雅熱個案，除一宗鑽石山禮賢會恩慈學校55歲女職員感染源頭未明外，另兩宗為輸入個案，今年至今共錄得50宗基孔肯雅熱確診。 一名居於東涌逸東邨的67歲男子，過去一個月獨自到訪廣東省佛山市，在回港前一日出現發燒及關節痛，返抵香港後到北大嶼山醫院急症室求醫。另一名76歲女子居於將軍澳厚德邨，她月中到訪am730 ・ 1 天前
禮賢會恩慈學校校工確診基孔肯雅熱 校方為學生噴蚊怕水量體溫
【on.cc東網專訊】黃大仙昨日(27日)再麥啟立宗基孔肯雅熱個案，患者為鳳德邨禮賢會恩慈學校一名55歲女員工，感染源頭未明，學校位置與首名本地個案居住的大廈鳳德邨雪鳳樓相距不足200米，當局正調查是否與日前的首宗本地個案有關。學校今日(28日)則照常上課，除了on.cc 東網 ・ 1 天前
即日焦點｜貝俊龍為港隊取今屆全運第一金／習近平特朗普周四在南韓釜山會晤
重陽節｜市民掃墓指部分祭品加價 自備蚊怕水預防基孔肯雅熱
