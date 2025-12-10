基孔肯雅熱｜新增本地個案為40歲男子 亦曾到青衣自然徑遠足（蘇敬華報道）

【Now新聞台】再多一名40歲男子感染基孔肯雅熱，他曾到青衣自然徑遠足，當局因應基孔肯雅熱風險高，暫時關閉青衣自然徑，早上有市民繼續在上址行山。

青衣自然徑位於長宏邨附近的入口擺放多個圍欄圍封，又有膠帶防止市民進入，亦貼出告示通知市民。不過有市民一於少理，在樓梯旁邊的去水渠上山晨運。

曾先生：「不怕，蚊都有得怕，又不會吃人。唉，多餘，你這樣封了我就不能行？我行第二條路。」

盧先生：「封了我便不上，這條路沒有封我便行這條路，行到頂就行落去。行到你說不准行，那麼我便離開，沒有所謂，蚊子都不會叮咬我，所以我都不會理會。」

食環署人員上山滅蚊。

過去一個月有6名基孔肯雅熱本地個案患者曾到訪青衣自然徑，最新一宗是40歲本地男子，上月底與11人到上址遠足，期間曾被蚊叮咬，上周起先後有關節痛、發燒及出皮疹等病徵，衞生防護中心認為他較大機會於青衣自然徑受感染，與近期的本地個案有流行病學關連。

中心稱自然徑全長7公里，郊野環境有泥地及積水等，雨水渠有淤塞，要大規模控蚊滅蚊，先暫停開放。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「我們看不到有比較大的爆發，這些個案都是零星散布的，但就持續出現，所以相信感染源頭在青衣自然徑是仍然未清除。白紋伊蚊飛行距離不長的，大概在100米範圍之內，所以我們相信不會飛到市區。」

歐家榮預計要用7至10日滅蚊，風險降低後會重開自然徑，若市民去過青衣自然徑兩星期內出現發燒、關節痛、出紅疹等病徵，應盡快求醫。

