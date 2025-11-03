基孔肯雅熱｜新增本地個案為45歲男子 住青衣曉峰園

【Now新聞台】新增一宗基孔肯雅熱本地感染個案，45歲男子住青衣曉峰園。

在患者住所附近公園草叢，放置了誘蚊器。

新增個案涉及45歲男子，他有長期病患，在上環信德中心上班，10月30日發冷發熱、關節痛及出疹，翌日發燒看私家醫生，現已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定，由於他過去3個月無外遊，列為本地感染個案。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「這患者潛伏期沒有去過黃大仙鳳德邨一帶，所以我們都確認這個案，相信與黃大仙鳳德邨暫時看不到有流行病學關連。另外，我們對比以往的輸入個案亦發現他有在近期有兩個地方去過，之前都曾有輸入個案出沒，包括上環的信德中心一帶及葵涌廣場一帶。」

