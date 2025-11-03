基孔肯雅熱｜新增本地個案男患者住青衣曉峰園 有長期病患、過去3個月無外遊

【Now新聞台】新增一宗基孔肯雅熱本地個案，患者為45歲男子，衞生防護中心指其住所青衣曉峰園、曾到過的葵涌廣場及信德中心風險較高，呼籲到過上址出現病徵的市民與當局聯絡。

新增個案住在青衣曉峰園，該45歲男子有長期病患，過去3個月無外遊，他在上環上班，10月30日發冷發熱、關節痛及出疹，翌日發燒看私家醫生，現已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

衞生防護中心指，他在潛伏期無去過黃大仙鳳德邨一帶，相信與鳳德邨個案無流行病學關連，但相信其住所、信德中心及葵涌廣場一帶有較大風險。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「他自己的屋苑我們一定會做(滅蚊)，因為是他居住過的地方，另外那兩個地方——葵涌廣場及信德中心一帶，是因為先前都有些輸入個案都在當區活動過，所以我們有機會相信這兩個區我們需要特別關注。因為他出沒的地方眾多，所以實際上他是在屋企附近，還是在其他地方感染，我們暫時未能完全判斷得到。」

一周內出現3宗本地感染個案，歐家榮認為本港整體風險不算太高。

歐家榮：「現時在這個天氣，香港整體、包括這三個地區，蚊患情況都不嚴重，所以我們認為風險不是說特別很高。而我們亦開始進入冬季，天氣會逐漸涼以及雨水會較少，我們看到未來的風險會進一步降低。」

現時該三處地點約有1500戶居民，會展開大規模防蚊及滅行動。衞生防護中心會在曉峰園、信德中心及葵涌廣場設立健康站，讓有需要的市民向醫護人員諮詢。

