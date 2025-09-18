基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾到江門

無糖、低糖或健怡飲品一向給人印象較為健康，但消委會527期報告指出這些飲品有機會用了熱量較低的甜味劑去替取糖分，即代糖的一種，並非一定去除糖分。吸收得越多甜味劑，分分鐘增加嚐甜的慾望，無形中增加肥胖可能性。消委會曾經檢測了市面上51款不同種類的飲品，對當中的糖分和甜味劑含量進行了分析，發現不少飲品除了含有很高的糖分外，更加入了甜味劑，值得關注。

Yahoo Food ・ 1 天前