女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
基孔肯雅熱｜新增2宗輸入個案 居藍田邨女子及居慧景園男子分別曾到廣東省
基孔肯雅熱新增2宗輸入個案，涉及1名居於藍田邨的69歲女子，及一名居於慧景園的51歲男子，兩人分別曾到訪廣東省。
兩人情況穩定
首宗個案涉及一名69歲女子，初步調查顯示她於上月28日至本月8日獨自到訪廣東省中山市。她於昨日發燒及關節痛，同日到廣華醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。病人沒有家居接觸者。
另一宗個案涉及一名51歲男子，他於本月4日至7日到訪廣東省揭陽市和汕頭市。他於本周三發燒，本周四出現關節痛，並於昨日出現皮疹，同日到私家醫院門診求醫。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。同行到揭陽市和汕頭市的4名人士，及病人的另一名家居接觸者（沒有同行外遊），現時均沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-新增2宗輸入個案-居藍田邨女子及居慧景園男子分別曾到廣東省-/607652?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
