基孔肯雅熱｜早前確診恩慈學校女校工被列為第二宗本地個案 料較大機會於鳯德邨一帶感染

【Now新聞台】早前確診基孔肯雅熱的恩慈學校女校工，被確認為第二宗本地個案，相信較大機會與首宗個案同樣於鳯德邨一帶感染。

恩慈學校位於鳳德邨，學校的一名55歲女校工早前確診基孔肯雅熱，但感染源頭有待確定。

衞生防護中心最新將她列作本地個案，認為與首宗本地個案的患者感染源頭相同，綜合二人在潛伏期的共通活動地點，相信較大機會在鳯德邨一帶感染。由於她感染和發病日期在政府展開持續大規模控蚊行動之前，認為這宗個案不會對整體的風險評估有太大影響。

