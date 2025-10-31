8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
基孔肯雅熱│早前確診恩慈學校女校工被列為第二宗本地個案 料較大機會於鳳德邨一帶感染
【Now新聞台】早前確診基孔肯雅熱的恩慈學校女校工被確認為第二宗本地個案，相信較大機會與首宗個案同樣於鳳德邨一帶感染。
恩慈學校位於鳳德邨，學校的一名55歲女校工早前確診基孔肯雅熱，但感染源頭有待確定，衞生防護中心最新將她列作本地個案，認為與首宗本地個案的患者，感染源頭相同。綜合二人在潛伏期的共通活動地點，相信較大機會在鳳德邨一帶感染。
由於她感染和發病日期，在政府展開持續大規模控蚊行動之前，認為這宗個案不會對整體的風險評估有太大影響。
