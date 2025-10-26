基孔肯雅熱｜本地個案女患者居於鑽石山鳳德邨 附近20座樓宇近八千戶有較高感染風險(羅家晴報道)

【Now新聞台】本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案，82歲的女患者居於鑽石山鳳德邨，平時主要在邨內活動。衞生防護中心指，附近20座樓宇近8000個住戶有較高感染風險，不排除區內會有更多個案。

患者居住的鑽石山鳳德邨一帶加強滅蚊工作，有工人於鳳鑽苑清理渠道。

衞生防護中心表示，82歲女患者本月18日開始出現關節痛，周四到廣華醫院急症室求醫，經血液測試後發現對基孔肯雅熱病毒呈陽性。

中心指，她平時會在區內晨運和接送孫兒，以及到商場和街市買菜，近一個半月都沒有外遊，相信是屬於本地個案。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「我們發現不到有任何早前輸入的個案有來過鳳德邨這裡，而因為我們調查發現，這位婆婆主要集中在鳳德邨，我們相信可能在這個屋苑或這一帶範圍有一些病徵比較輕微、沒有被診斷的個案在近期或十月份內曾經出沒，被屋苑或這個範圍的蚊叮咬，從而感染蚊再傳染給人。」

衞生防護中心指，白紋伊蚊活動範圍為半徑200米，鳳德邨附近的20座樓宇近8000個住戶有較高感染風險，將逐一聯絡大廈管理公司向居民派發問卷及資訊。另有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學及神召會馬理信書院，中心會在復課後向校方了解學生情況。

衞生防護中心總監徐樂堅：「我們要積極找出個案出來，所以我不排除之後，我們會有更多關於這個區域當中的人類感染個案，因為我們要刻意找到他們出來，找到出來的好處是甚麼，就是盡快可以將這些個案送到無蚊環境之下做一個治理，令到風險傳播給另一隻蚊的組群可以減低。」

徐樂堅又指，檢視所有輸入個案後，暫時未有大爆發風險，會在11月中再評估風險是否解除。

