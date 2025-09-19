基孔肯雅熱｜本港新增兩宗個案 均到過佛山

【Now新聞台】本港新增兩宗基孔肯雅熱個案，兩名患者都到過佛山。

其中一名女患者62歲，居於九龍城馬頭圍邨，上月26日至周三到過佛山，周一出現關節痛，其後又發燒及出現皮疹，周四求醫後確診；另一名26歲男患者居於中西區保德街，一周內到過廣州及佛山，周二發燒、出現關節痛及皮疹，同樣在周四求醫後確診。

本港今年累計錄得21宗基孔肯雅熱個案，全部屬輸入個案。

另外，本港亦新增一宗登革熱個案，患者是香港居民，潛伏期到過清遠，屬於外地傳入個案。

#要聞