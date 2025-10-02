基孔肯雅熱｜本港新增一宗輸入個案 今年累計24宗

【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案，是今年累計第24宗。

衞生防護中心指，受感染的59歲男子居住於黃大仙彩雲邨，初步調查顯示他於上月23至26日到訪廣東省江門市，期間曾被蚊叮咬，於上月30日出現發燒及關節痛，周三出現皮疹，並到伊利沙伯醫院急症室求醫，目前情況穩定。

而病人有三名家居接觸者，其中一人曾於上月25及26日與病人一同到江門市，他們現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

