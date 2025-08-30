小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
基孔肯雅熱｜本港新增一宗輸入個案 27歲女子居於深水埗曾往佛山
基孔肯雅熱再增加1宗輸入個案，27歲女患者居於深水埗，最近曾往佛山旅遊。
女子在本月15至17日到廣東省佛山市旅遊，在24日出現發燒及皮疹，28日到明愛醫院急症室求診並獲安排入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。她沒有同行人士，而2名家居接觸者現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。
本港今年累計錄得13宗確診個案
由於病人於潛伏期身處佛山，衞生署衞生防護中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。本港今年累計錄得13宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。
中心總監徐樂堅說，雖然廣東省佛山市的新增病例數字過去幾周一直持續下降，但市民應留意今年全球多國爆發基孔肯雅熱。截至今年7月，全球16個國家或地區共錄得超過24萬宗個案，當中約90宗為死亡個案。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-本港新增一宗輸入個案-27歲女子居於深水埗曾往佛山/594375?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
