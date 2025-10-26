基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地個案 衞生防護中心稍後鑽石山交代詳情

衞生防護中心。(資料圖片)

本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生防護中心今日下午3時30分會在鑽石山公布個案詳情和政府的跟進工作，中心總監徐樂堅、傳染病處主任歐家榮、食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵和黃大仙民政事務專員胡鉅華將會出席簡報會。

截至昨日，本港今年累計錄得46宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案，當中一名患者死亡，其餘患者病況輕微。

引致重症死亡十分罕見

衞生防護中心指，由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。不過，年滿65歲長者、幼童特別是1歲以下嬰兒、孕婦及長期病患者感染基孔肯雅熱後，較大機會引起併發症，康復時間亦較長。中心建議，市民特別是高危組別如到訪受基孔肯雅熱影響的地區後出現相關病徵，尤其是發燒、關節突然劇痛及出現皮疹，應盡快求醫。

