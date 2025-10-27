尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
基孔肯雅熱｜本港首宗本地感染 鳳德邨內小學加強防蚊滅蚊措施(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，患者居住的鳳德邨附近一帶學校加強防蚊滅蚊措施。衞生防護中心指暫時沒有發現懷疑個案，但不可以掉以輕心。
這間位於鳳德邨附近的小學，是衞生防護中心指有較高感染風險的範圍。有家長於上學前為子女噴蚊怕水及戴上蚊帶，做好防蚊準備。
林太：「應該會加強滅蚊措施，室外活動盡量減少，幸好現時涼爽些，可以穿著長袖衣物安心些。」Scarlet：「都有害怕，因為自己小時候經常被蚊叮，我害怕上堂時會不為意會被蚊叮。」
校方派人在校内噴滅蚊藥，又加緊清理渠道，學生於上課前要量度體溫。校方指翻查上兩星期內紀錄，未有發現學生出現基孔肯雅熱病徵，已發通告提醒家長要為子女量體溫。
聖文德天主教小學副校長陶國耀：「為確保學生安全，亦減少很多戶外活動，包括體育課或者有些課外活動需要戶外亦都暫時暫停，他們的小息及食飯亦都會在課室進行。」
而附近的這間幼稚園，校方容許學生穿便服上學，不少學生都穿著長袖衣服，減低被蚊叮咬的風險。校方指已經在校內增設滅蚊燈，亦都在門口張貼海報，提醒家長做好防蚊措施。
衞生防護中心指，暫時附近無發現懷疑個案，但不可掉以輕心。
衞生防護中心總監徐樂堅：「傳染病永遠都有這樣一個風險存在，就是有些病不是很嚴重，可能有些市民不為意或者覺得這些很簡單，不看醫生，但正正這樣，風險就會在這段時間尤其是急性發病時，病毒量很高時就傳染給蚊。」
徐樂堅指，冬季時蚊的活躍程度會降低，加上雨水少，積水亦會減少，相信傳播風險會降低。
#要聞
