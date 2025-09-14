基孔肯雅熱｜東涌裕雅苑46歲女子感染個案 本月初曾到訪江門

【Now新聞台】本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，患者在伊利沙伯醫院接受治療，目前情況穩定。今年本港累計錄得17宗確診。

新增患者是一名46歲女子，她住在東涌裕雅苑，9月6日與朋友到訪廣東省江門市，同日回港。9月11日發燒、關節痛和出現皮疹，前往江門當地的醫院求醫，翌日回港。9月13日到伊利沙伯醫院，她的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

衞生防護中心認為，她是在外遊期間受到感染，四名一同到江門的人士及病人的一名家居接觸者均沒有病徵，正接受醫學監察。

#要聞