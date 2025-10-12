14-01_6.jpg

衞生署衞生防護中心今日(12日)表示，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱個案，涉一名住所位於油尖旺區的65歲女子。初步調查顯示，她於10月5日至10日到訪廣東省廣州市，10月10日出現關節痛，翌日出現發燒及皮疹，同日到明愛醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

醫院管理局的化驗結果顯示，她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。病人沒有家居接觸者。由於病人於潛伏期身處廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

今年累計錄得32宗確診個案

中心又提到，本港今年累計錄得32宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎一至11宗輸入個案。自2025年初至9月30日，全球40個國家/地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-油麻地65歲女子確診-曾訪廣州/607825?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral