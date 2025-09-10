基孔肯雅熱｜深水埗李鄭屋邨5歲男童感染個案 到過鶴山佛山

【Now新聞台】本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計錄得14宗確診。

新增患者是一名5歲男童，在明愛醫院的無蚊環境下接受治療，目前情況穩定，他住在深水埗李鄭屋邨，7月15日至8月31日與家人到訪廣東省鶴山市和鄰近的佛山市後，9月5日發燒，7日出現皮疹，翌日到醫院急症室求診，他的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

衞生署衞生防護中心認為他是在外遊期間受到感染，其三名家居接觸者沒有病徵，正接受醫學監察。

