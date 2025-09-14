伊利沙伯醫院。(資料圖片)

本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，居於東涌裕雅苑的46歲女病人，本月6日到訪廣東省江門市並曾被蚊叮咬，同日回港。她上周四開始出現發燒、關節痛和皮疹，同日前往江門當地的醫院求醫，翌日回港，上周六到伊利沙伯醫院求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

同行赴江門4人均無病徵

醫管局化驗結果顯示，病人的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。由於病人潛伏期曾身處江門市，衞生防護中心認為她是在外遊期間受到感染，會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。與病人於本月6日同行到江門的4名人士，以及沒有同行到江門市的另一名家居接觸者，現時都沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。

▼基孔肯雅熱是甚麼？▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-港新增一宗個案-東涌46歲婦上周起發燒關節痛/598959?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral