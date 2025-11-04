基孔肯雅熱｜當局在青衣患者住處附近滅蚊 專家料續有本地個案較難追蹤源頭(張曼琳報道)

【Now新聞台】本港出現第三宗基孔肯雅熱本地個案，當局在患者居住的青衣區內噴灑滅蚊劑及設立醫護站，為居民作評估。不過，有傳染病學教授認為較難追蹤個案感染源頭。

45歲男患者居住在青衣曉峰園，有屋苑居民表示會加強防蚊。

曉峰園居民：「我做得很安全的，全部封了蚊網。」

曉峰園居民：「沒有擔心，做人都是這樣，這麼小事都看得這麼重要，不是很好。」

園內有一間幼稚園，有家長則指有特別替小朋友貼蚊貼。

張先生：「都只是一宗半宗，貼蚊貼、噴蚊怕水，都很少讓他到草叢。」

而曉峰園對面的長亨邨屬於較高感染風險範圍內，早上有食環署人員在邨內草叢噴灑滅蚊劑。衞生防護中心設立健康站，為有病徵、懷疑感染的居民作初步健康評估。

蔡婆婆：「都有點開始注意這個病症，會否關自己事，惟有小心及考慮少點外出。」

姚先生：「有甚麼好擔心？下樓在這裡見到有蚊，便不要坐在這裡。」

健康站的當值醫生會留至晚上八時，若個案病徵嚴重，會直接轉介到醫院就診。

患者在上環工作，當局認為信德中心一帶亦有較大風險，在區內亦設立醫護站。

有傳染病學教授認為較難追蹤個案感染源頭。

港大臨床醫學學院微生物學系教授陳福和：「他上班及活動地點很廣泛，下一個工作要更小心和緊張，希望找清楚他目前身處的環境，特別是居住或常到的環境裡有沒有其他本地個案。有些病毒株的突變，令我們可以分析到會不會是某個地方輸入性，或之前某些病人個案是同一個根源。」

陳福和預料本港有機會繼續出現本地個案，不過市民毋須過分恐慌，做好防蚊工作及清理積水，有病徵則盡快求醫。

