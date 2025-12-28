基孔肯雅熱｜青衣35歲女子確診 月中偕家人參加旅行團

衞生防護中心。(資料圖片)

本港再錄得一宗基孔肯雅熱個案。一名居於青衣長亨邨的35歲女子，本月20日與家人參加旅行團到廣東省肇慶市旅遊，期間在郊外環境被蚊叮咬。她返港後出現關節痛、皮疹及發燒，到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院治療，目前情況穩定。

潛伏期沒到青衣自然徑

衞生防護中心表示，病人3名一同參加旅行團的家居接觸者暫時沒有病徵，正接受醫學監察，中心將主動聯絡旅行團的其餘39名團友，提供健康建議及醫學監察。流行病學調查顯示，病人潛伏期內沒有前往青衣自然徑，其住所和日常活動範圍亦與過去一個月的個案沒有重疊，加上潛伏期內曾到訪廣東省，因此列作輸入個案。

