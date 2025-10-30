基孔肯雅熱｜食環署：在確診24小時內到患者住所滅蚊 全運會比賽場地一帶加強滅蚊

食環署高級總監孔世傑表示，食環署會在患者確診後24小時內，在患者住所或傳染期內到過地方的250米半徑範圍內，進行滅蚊。(資料圖片/食物環境衞生署Facebook)

早前，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。食環署高級總監孔世傑今日（30日）出席商業電台節目時表示，食環署會在患者確診後24小時內，在患者住所或傳染期內到過地方的250米半徑範圍內，進行病媒調查及滅蚊，施放滅蟲劑，加強巡查、清除積水。

孔世傑在節目中提及，截至周一（27日），在64個監察地區，現時58個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數皆維持低於一成，屬較低水平。他強調，如發現指數有回升，署方將立即採取行動進行滅蚊。

食環署會加強巡查全運會比賽場地

全運會即將開幕，孔世傑表示，在全運會期間，食環署會加強巡查全運會比賽場地，清理易令蚊子滋生的地方，亦會指導場地負責人做好防蚊、滅蚊。

市民的防蚊意識十分重要

對於滅蚊的宣傳教育，孔世傑指，市民的防蚊意識十分重要，食環署會以派發傳單等方式，加強滅蚊的宣傳。另外，他補充，跨部門地區滅蚊專責小組亦會針對高風險區域，進行持續性滅蚊工作，以及計劃密集式、隔日殺成蚊措施，特別是在樹木密集地區等蚊蟲主要棲息地。

在滅蚊過程中，孔世傑強調，食環署職員會在附近進行人流管制，防止市民接近，吸入殺蟲劑等化學物，在完成噴灑殺蟲劑後，會張貼告示提醒市民注意接近。

