五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
基孔肯雅熱｜食環署：在確診24小時內到患者住所滅蚊 全運會比賽場地一帶加強滅蚊
早前，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。食環署高級總監孔世傑今日（30日）出席商業電台節目時表示，食環署會在患者確診後24小時內，在患者住所或傳染期內到過地方的250米半徑範圍內，進行病媒調查及滅蚊，施放滅蟲劑，加強巡查、清除積水。
孔世傑在節目中提及，截至周一（27日），在64個監察地區，現時58個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數皆維持低於一成，屬較低水平。他強調，如發現指數有回升，署方將立即採取行動進行滅蚊。
食環署會加強巡查全運會比賽場地
全運會即將開幕，孔世傑表示，在全運會期間，食環署會加強巡查全運會比賽場地，清理易令蚊子滋生的地方，亦會指導場地負責人做好防蚊、滅蚊。
市民的防蚊意識十分重要
對於滅蚊的宣傳教育，孔世傑指，市民的防蚊意識十分重要，食環署會以派發傳單等方式，加強滅蚊的宣傳。另外，他補充，跨部門地區滅蚊專責小組亦會針對高風險區域，進行持續性滅蚊工作，以及計劃密集式、隔日殺成蚊措施，特別是在樹木密集地區等蚊蟲主要棲息地。
在滅蚊過程中，孔世傑強調，食環署職員會在附近進行人流管制，防止市民接近，吸入殺蟲劑等化學物，在完成噴灑殺蟲劑後，會張貼告示提醒市民注意接近。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-食環署-在確診24小時內到患者住所滅蚊-全運會比賽場地一帶加強滅蚊/613348?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 4 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 4 小時前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
川習會落幕 川普稱中國將大量採購美國黃豆
（法新社空軍一號機上30日電） 美國總統川普今天表示，在與中國國家主席習近平會談後，中方已同意採購「大量」美國黃豆及其他農產品。法新社 ・ 2 小時前
習近平與特朗普會晤歷時約1小時40分鐘後結束
《央視新聞》報道，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。中美元首會晤結束後，特朗普已登機返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織(APEC)會議。 此前，特朗普稱，預計今次會晤將會非常成功，相信今日(30日)可能會簽署貿易協議。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
蝕讓之城｜比華利山別墅放盤多年無人吼 腰斬叫價後即有承接 原業主蝕千萬離場 打破屋苑本年度蝕讓紀錄
比華利山別墅新近錄得2,040實呎獨立屋連3車位以$1,670萬沽出，實用呎價約$8,186，再現居屋價。閱讀更多：豪宅比華利山別墅呎價平過居屋！ 點解「明星屋苑」慘淪「蝕讓之城」！？大埔比華利山別墅呎價平過居屋 業主長揸18年勁蝕1007萬！美聯物業黃國清表示，成交單位為大埔比華利山別墅温沙道單號屋，實用面積為2,040平方呎，屬5房設計，向東北，附3個車位。據悉，單位數年前以$3,200萬放售，至近日下調叫價至$1,670萬，不足48小時，即獲外區家庭客以$1,670萬承接，實用呎價約$8,186。資料顯示，原業主2011年以$2,824萬購入單位，持貨14年，帳面損手$1,154萬，或逾4成。比華利山別墅蝕讓消息一浪接一浪，事實上屋苑早以被冠以「蝕讓之城」的稱號。統計屋苑由2023年至今，錄得約36宗交投，其中多達28宗屬蝕讓轉手個案，蝕讓比例高達77%。有部分單位的成交價甚至跌回接近20年前的水平，令人咋舌。近期，一宗比華利山成交個案呎價比同區居屋更低。一幢位於1期翠樺道的雙號屋以1,568萬元售出，呎價僅8,244元，比同區32年樓齡的居屋怡雅苑，近期平均成交呎價約9,46328Hse.com ・ 3 小時前
近7場輸6場 史洛：不是利物浦水平
【Now Sports】利物浦剛在英格蘭聯賽盃排弱陣情況下，以0:3被水晶宮大敗，是近7場比賽輸6場，領隊史洛賽後為自己的用人安排解話......與上輪英超兵敗賓福特的正選陣容相比，紅軍是役共作出10個調動，前線由長任後備的費達歷高基艾沙掛帥，主將諸如雲迪克及沙拿甚至沒列入大軍名單。「7場輸6場不是利物浦的水平。」領隊史洛賽後表示用人是受到頻密賽序及陣容所限：「如果你看接下來的一星期，這將是對我們、所有人及球會重大的一個星期。愈多球員可候命就愈好。」紅軍下輪聯賽是周末英超主場鬥阿士東維拉，然後是下周二歐聯迎擊皇家馬德里。若再數下去，是下月9日英超作客鬥曼城。「我只是讓過去一周出場時間較多的球員休息，就得到這麼樣的陣容。眼見重要的一周來臨，對我而言，這是我認為最佳的（用人）選擇。」史洛續說：「我們的陣容，也許不如人們所想像般鼎盛。」now.com 體育 ・ 8 小時前
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 21 小時前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 1 天前