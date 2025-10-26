基孔肯雅熱｜鳳德邨的居民指附近公園及綠化帶有蚊 不時被蚊叮咬

【Now新聞台】有住在鳳德邨的居民指，留意到附近公園、綠化帶有蚊，亦不時被蚊叮咬。

陳婆婆︰「(附近多蚊子嗎？)很多的，公園晨運之後，早上很多的。有時候走過都會有，我在巴士站等，都會有(蚊子)咬我，我不時都被咬。」

林先生︰「都是小心一些，六合彩都有得中，沒那麼容易(感染吧)，看看人多就戴上口罩，都沒甚麼好怕的。」

