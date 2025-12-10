青衣自然徑暫停開放至另行通告，歐家榮預計滅蚊工作需要7至10日。(資料圖片／鍾式明攝)

青衣自然徑於昨晚(9日)起暫停開放，直至另行通告。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，5宗確診基孔肯雅熱本地患者，在11中起到過青衣自然徑，認為傳播鏈未完全清除，因此決定暫停開放，並進行大規模控蚊滅蚊工作。

歐家榮今早(10日)在港台節目表示，青衣自然徑全長7公里，環境中有泥地及積水，部分雨水渠淤塞，滅蚊工作困難，預計滅蚊工作需要7至10日，會在風險降低後重新開放。本地個案屬零星出現，未見大爆發，相信蚊的飛行距離不遠，不會影響市區，而青衣居民最好做足防蚊措施。

地形限制減蚊有困難

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源在同一節目表示，青衣自然徑樓梯多，受地形限制，以往滅蚊工作覆蓋範圍未必太大，藥水未必能滲透至密林，亦較難走入深處清除積水。他建議使用大型機器滅蚊，但關注青衣自然徑路面窄，難以運送機器，自然徑附近有幾個屋苑，擔心有傳播風險，呼籲青衣居民做足防蚊措施。

青衣自然徑位於長宏邨後山的入口樓梯已圍封。衞生防護中心忠告市民切勿前往自然徑，但早上有人照常行山。有市民今早照常行山，表示每日都是這樣上去，又指穿了長袖衣物，被問到有否擔心，他回答「怎樣擔心，都擔心不了」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-5個案曾到青衣自然徑-歐家榮-預計滅蚊工作需要7至10日/626558?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral