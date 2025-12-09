基孔肯雅熱｜5宗本地個案曾到訪 青衣自然徑今晚起暫停開放密集滅蚊

青衣自然徑。(旅發局網站圖片)

衞生署衞生防護中心表示，截至今日下午5時，沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。考慮到相關部門近期將在青衣自然徑進行更密集的滅蚊防蚊工作，青衣自然徑將於今晚起，暫停向公眾開放，直至另行通告。中心忠告市民現階段不要前往青衣自然徑，以減低感染基孔肯雅熱的風險。

因應近期有5宗基孔肯雅熱本地個案的患者曾到訪青衣自然徑一帶，中心昨日與食環署、民政事務總署、渠務署等代表舉行跨部門會議，討論進一步加強防治蚊患工作。

該5宗本地個案涉及兩男3女，年齡介乎49至67歲。他們於上月中旬至本月2日期間發病。流行病學調查顯示，5名患者的活動地點在青衣自然徑重疊，部分報稱在該徑被蚊叮咬，其中最新1宗個案於上月29日到訪該徑。

本港今年累計錄得78宗基孔肯雅熱確診個案中，10宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

