基孔肯雅熱｜55歲患者為校工 校方：僅零星學生請假 停課與否跟教局指引

職員在區內進行滅蚊工作。(資料圖片)

一名居於鑽石山鳳德邨的82婆婆，日前確診基孔肯雅熱，為首宗本地個案。日前同區一名於學校工作的55歲女子亦證實確診，未確認兩宗個案是否有關連。患者於禮賢會恩慈學校任職校工，校長謝慶生表示，患者的工作不涉清理草叢，昨日(28日)僅數名學生因為其他疾病或事假而沒有上學；又稱會跟隨教育局指引，決定會否停課。

謝慶生今日(29日)在電台節目表示，患者上周五出現發燒、骨痛及腳腫等徵狀，放工後就醫，翌日請病假；其工作不涉及清理草叢。他指，今個星期學校暫停戶外活動，不會在操場等地方上體育堂，亦會評估下周會否安排學生參與戶外參觀活動；惟強調不會整個學期都停止戶外活動。謝慶生亦指，學校昨日亦有作滅蚊工作。

醫生倡進行血清篩查 了解區內病情

目前暫未確定兩宗個案是否有關連，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷在同一節目表示，當局正分析樣本的病毒基因排序，如果兩者排序相同，即顯示屬於同一感染源頭，區內有隱性傳播鏈。他強調未來兩個星期是關鍵期，因為病毒的潛伏期最多可以長近兩周，再沒有新增個案則可比較放心，反映當區情況受控。

曾祈殷建議，政府可透過血清篩查，了解當區居民曾否感染基孔肯雅熱，從而得知區內情況有多嚴重。

