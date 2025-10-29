屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
基孔肯雅熱｜55歲患者為校工 校方：僅零星學生請假 停課與否跟教局指引
一名居於鑽石山鳳德邨的82婆婆，日前確診基孔肯雅熱，為首宗本地個案。日前同區一名於學校工作的55歲女子亦證實確診，未確認兩宗個案是否有關連。患者於禮賢會恩慈學校任職校工，校長謝慶生表示，患者的工作不涉清理草叢，昨日(28日)僅數名學生因為其他疾病或事假而沒有上學；又稱會跟隨教育局指引，決定會否停課。
謝慶生今日(29日)在電台節目表示，患者上周五出現發燒、骨痛及腳腫等徵狀，放工後就醫，翌日請病假；其工作不涉及清理草叢。他指，今個星期學校暫停戶外活動，不會在操場等地方上體育堂，亦會評估下周會否安排學生參與戶外參觀活動；惟強調不會整個學期都停止戶外活動。謝慶生亦指，學校昨日亦有作滅蚊工作。
醫生倡進行血清篩查 了解區內病情
目前暫未確定兩宗個案是否有關連，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷在同一節目表示，當局正分析樣本的病毒基因排序，如果兩者排序相同，即顯示屬於同一感染源頭，區內有隱性傳播鏈。他強調未來兩個星期是關鍵期，因為病毒的潛伏期最多可以長近兩周，再沒有新增個案則可比較放心，反映當區情況受控。
曾祈殷建議，政府可透過血清篩查，了解當區居民曾否感染基孔肯雅熱，從而得知區內情況有多嚴重。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱-55歲患者為校工-校方-僅零星學生請假-停課與否跟教局指引/613046?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線
內地女星趙露思近年人氣愈來愈高，近期的《許我耀眼》更是Netflix熱播排名Top3！現在看到她的「耀眼」校樣，然而，趙露思在剛出道時，曾因為嬰兒肥而遭到嘲笑，甚至被戲稱為「最胖女演員」。為了能夠在鏡頭前更加完美，她經過研究，創造出了一套懶人必學的「經期減肥法」，這個方法只需14天即減4kg，長期進行下來就能輕鬆實現瘦身目標！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
新西蘭 13 歲男童誤吞百粒磁石 腸道被磁力黏合壞死 需切除部分腸道保命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新西蘭一名 13 歲男童因誤吞數十粒高磁力磁石而入院，最終需要切除部分腸道。事件已刊登於《新西蘭醫學期刊》（New Zealand Medical Journal）的最新個案報告中。Yahoo 健康 ・ 1 天前
基孔肯雅熱︱本港再增 3 宗個案 包括一名鳳德邨學校員工 曾到訪深圳及鳳德邨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中風是香港第四號殺手 去年共錄2911宗登記死亡個案
【on.cc東網專訊】今日(29日)是「世界中風關注日」，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，中風是全世界導致殘疾和死亡的主因。全球每4名25歲以上的成年人中就有1名會在一生中患上中風，而這情況並不局限於老年人，約60%的中風個案涉及70歲以下人士，更有16%的病on.cc 東網 ・ 2 小時前
從世界精神衞生日談起：壓力與心靈的自我照顧
每年10月10日為「世界精神衞生日」，由世界心理健康聯合會及世界衞生組織早於1992年共同倡議，旨在提高全球對精神健康議題的關注，並動員社會各界支持受精神健康問題影響的人士。今年的主題為「災難與緊急情況下獲取精神健康服務」（Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies）。筆者響應是次主題，特此關注市民在生活壓力與突發事件下的心理健康。Yahoo 健康 ・ 1 天前
瑪麗醫院胸痛中心成立近1年 為1400急性心臟病患者提供治療
【on.cc東網專訊】獲國家評審認證的瑪麗醫院胸痛中心成立近一年，截至今年9月已為1,400名急性心臟病患者提供治療，當中162名病人有急性心肌梗塞，需要接受俗稱「通波仔」的手術，病人由入院至灌流血管的時間中位數為53分鐘，較中心成立前的105分鐘，減少近半。on.cc 東網 ・ 3 小時前
兩宗兒童感染流感嚴重個案 患者均未接種疫苗
【Now新聞台】衞生署接獲兩宗兒童感染流感嚴重個案。 兩名不曾外遊的兒童均為長期病患，尚未接種今季流感疫苗。其中11個月大男嬰，因自身疾病在廣華醫院留醫，周一開始發燒和咳嗽，轉送兒童深切治療部，臨床診斷為甲型流感，併發嚴重肺炎，情況危殆。而11歲男童因血壓過低在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
萬嘉(00401)旗下五華血液透析中心須就不合規事項進行整改
萬嘉集團(00401.HK)宣布，間接非全資附屬五華養可腎析血液透析近期收到五華醫保管理中心發出的協議處理告知書，由於五華養可經營的血液透析治療中心偏離常規醫藥處方開方情況，導致違反相關規定，因此已對五華養可採取以下措施：(1)五華養可的法定代表人及管理層須出席五華醫保管理中心的約談，並對相關不合規事項進行整改；及(2)五華養可與五華醫保管理中心簽訂的保障服務協議書將自2025年11月1日起暫停，為期61天。除上述外，五華養可及╱或五華血液透析中心並無受到其他處罰。公司高度重視該等不合規事項，並將即時實施整改措施以符合告知書規定，防止類似事件再次發生，相關整改措施包括對五華血液透析中心的運營（尤其是醫藥處方流程）進行全面內控審查，並向五華血液透析中心增派人手以監控操作實踐與流程，確保嚴格遵守中國適用法律法規。公司亦核查了集團運營之其他血液透析中心之操作實踐與流程，並確認在其他中心並無發現類似不合規事項。於暫停期內，五華血液透析中心仍將開業，但將僅開展保障服務協議書範疇外的服務項目。由於血液透析服務屬於保障服務協議書涵蓋項目，故五華血液透析中心將不提供任何有關服務。於暫停期內，集團將把五infocast ・ 21 小時前
維立志博(09887.HK)LBL-024治療膽道癌II期臨床試驗首例患者用藥
維立志博－Ｂ(09887.HK)公布，評價奧帕替蘇米單抗(PD-L1/4-1BB雙特異性抗體LBL-024)用於一線治療膽道癌的II期臨床試驗首例患者已成功用藥，標誌該核心產品適應症拓展高效推進。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 5 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前