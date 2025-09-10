今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
基層醫療署藍田及屯門增設樂妍站啟用 新增HPV基因檢測等服務
【Now新聞台】基層醫療署在九龍及新界新增2個樂妍站正式投入服務，為64歲以下婦女提供女性健康篩查等健康服務。
診症室有暖燈，病人做檢查時就不會覺得寒冷，亦設有哺乳室，讓有小朋友的婦女接受服務時亦可以使用。這些貼心的設計在藍田新開的樂妍站會見到，連同屯門的樂妍站，即日起投入服務。
婦女要先在地區康健中心或康健站登記成為會員，經評估後，轉介至樂妍站才能接受服務。項目將會引入家庭醫生轉介機制，由支援慢性疾病共同治理先導計劃內的家庭醫生，按情況轉介病人至樂妍站接受女性健康評估及癌症篩查等，檢查結果亦會發回家庭醫生跟進。
基層醫療健康助理專員林瑜玉：「我們很強調，希望家庭醫生作為各位市民基層醫療服務內的重要的提供者，到現階段覺得是適時可以考慮引入轉介機制，希望更加方便我們婦女會員，可以透過這渠道得到服務。」
市民來到樂妍站等候護士評估及看醫生前，要先到這個電子健康站做量度高度、重量、量血壓等基本檢查，結果會上傳到醫健通，亦會即時打印健康報告，讓大家了解自己身體情況。
首間樂妍站6月在柴灣開幕，至上月底有2350人獲安排接受服務，但只有1070人有使用服務。
樂研站主管醫生何書韻：「有些婦女配合地域需求，本身居住新界或者九龍，她們等九月中新界及九龍樂妍站開幕才接受服務。十八區地區康健中心及康健站，有超過3600位婦女會員登記接受婦女健康服務，從這些數字看我們都覺得服務已經超出我們本身預期，對日後的服務量有信心。」
各個樂妍站同時新增3項個人化增值服務，包括HPV基因檢測、乳房超聲波服務及3D乳房造影，每項共付額500元至2500元不等。
