基滙資本成立高航教育集團

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - 領先的多元資產投資管理公司基滙資本欣然宣佈成立高航教育集團—一家總部位於香港的全新教育控股公司。高航教育集團肩負明確使命：通過與頂尖機構及領先教育中心攜手合作，全面提升學生的學習水準。集團旨在提供創新、優質且高度普及的教育方案，以滿足亞太及中東地區學生與家庭的多元需求。







高航教育集團將作為一個常青教育投資控股平台，計劃積極探索亞太及中東地區的投資項目機遇。投資所得將用於擴大區域市場的教育覆蓋範圍與服務規模，同時推動更深遠的發展計劃。集團的業務核心將聚焦於三大垂直領域：教育服務、K-12以及幼兒教育。



作為戰略計劃的一部分，英國升學專家及海外升學教育顧問中心英識教育（Britannia StudyLink）創辦人及執行總監陳思銘（Samuel）將出任高航教育集團行政總裁。他將在推動平台發展、致力於將高航教育集團打造為教育服務領域的領導品牌。



鑒於中東地區巨大的發展和創新潛力，基滙資本近期積極進軍中東市場，除房地產領域，公司還看到了中東教育領域的巨大機遇，該地區得天獨厚的人口結構和政府大力支持，為優質教育平台提供理想環境。



基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管兼另類資產投資聯席主席吳燕安表示：「成立高航教育集團，體現了我們希望憑藉香港作為領先教育樞紐的優勢口碑，進一步在亞洲及中東打造教育平台的遠大願景。這一舉措展現了我們對教育行業的長期信心，我們致力於創建一個綜合平台，為亞太地區及全球南方，包括中東地區的學生和家庭提供優質教育服務。」



基滙資本私募股權及成長型股權投資部主管、基礎建設部副主管許培德補充道：「基滙資本將借助其全球網路、資本資源和運營經驗，通過高航教育集團整合教育與社會基礎建設業務，並與陳思銘先生緊密合作，推動三大垂直板塊的自身及併購增長。此教育平台的成立，秉承了我們致力將基滙資本全球平台的優勢引入中東的承諾。近年來，中東地區教育行業在強勁的宏觀經濟利好下快速發展。」



英識教育創辦人兼高航教育集團行政總裁陳思銘表示：「香港長期以來一直是教育服務與培訓中心的樞紐，以卓越的課後輔導和升學諮詢而聞名。借助基滙資本的豐富資源，高航教育集團將致力打造一個具備規模效應且高影響力的教育平台，為學生提供支持，賦能家庭，並推動教育生態系統的可持續發展。」



高航教育集團致力於打造一個強大的教育生態系統，為亞太及中東地區的學生和家庭提供優質教育服務。其戰略重點是將香港最優質的教育服務引入包括日本、泰國、越南及中東等新興市場，同時將國際領先的離岸教育機構引入香港及中東地區。透過雙向合作，集團將確保更多家庭能夠接觸到高品質、量身定制的升學教育方案，滿足他們的多元需求。







關於基滙資本

植根亞洲，基滙資本是一家多元資產投資管理公司，專注於全球房地產、成長型股權、私募信貸及基礎設施等投資領域。



自2005年成立以來，公司已成功募集七支以亞太區為目標的綜合基金，多支在美國管理的增值型/機會型基金，一支亞太酒店基金，一支歐洲酒店基金，一支成長型股權基金和一支信貸基金。此外，基滙資本在全球提供信貸投資策略及獨立帳戶直接投資服務。



透過活化低效率資產、創新且靈活的融資方案，以及深厚的資本配置專業能力，基滙資本持續為投資者創造優異回報。



截至2025年第二季度，基滙資本管理資產金額達358億美元，累計募集股本244億美元。









