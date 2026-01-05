香港/杜拜，阿聯酋 - Media OutReach Newswire - 2026年1月5日 - 領先的多元資產投資管理公司基滙資本，與總部位於杜拜、專注於提供主題式地產項目的領先房地產投資公司GFH Partners，欣然宣佈雙方將透過合資夥伴關係，建立一個專注於阿聯酋的工業與物流開發平台（以下簡稱「平台」）。基滙資本將持有合資公司的多數股權，該合資公司旨在成為亞洲資本大規模參與阿聯酋快速發展的房地產市場的通道，並將重點聚焦阿聯酋迅速崛起的工業區，包括位於杜拜、阿布扎比及哈伊馬角等已預先確定作為種子資產的高質素工業開發項目。





基滙資本攜手GFH Partners成立阿聯酋工業與物流開發合資平台

這項目的開發將由GFH與Palmon集團合資成立的Manrre Developments主導，Palmon集團是一家經驗豐富的阿聯酋工業集團，擁有超過40年管理機構資產經驗。此次合作整合了雙方在收購、規劃設計、項目開發、執行及營運準備等方面的深厚區域專業能力，致力於打造卓越且面向未來的倉庫與物流中心。



基滙資本董事總經理葉浩宏表示：「我們非常高興進入阿聯酋蓬勃發展的工業與物流市場。該市場受益於穩健的基本面、政府主導的政策推動所帶來的結構性需求增長，以及全球對物流與工業資產類別日益增長的關注。借助GFH Partners的專業能力，此次合作將使我們成為亞洲領先的先行者之一，致力在阿聯酋打造優質的工業設施，並為投資者提供一個進入供不應求的市場機會。」



GFH Partners 執行總裁Nael Mustafa 表示：「GFH Partners 擁有紮根本地的專業團隊、經驗豐富的本土營運人員，以及在海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）地區管理物流及工業資產的卓越往績。此次成立合資平台使我們能夠進一步擴大區域優勢，把握阿聯酋強勁的工業增長勢頭。通過與基滙資本的合作，我們將區域洞察力與全球競爭力相結合，在阿聯酋持續發展的工業與物流領域開拓全新機遇。」



該平台在宏觀經濟強勁增長的環境下推出，將受益於阿聯酋多項長期發展戰略，包括《杜拜工業戰略2030》及《杜拜2040城市總體規劃》。大部分規劃都旨在推動產業多元化、吸引外商直接投資（FDI），以及擴展物流基礎設施。當地政府亦推出一系列有利商業的監管及財政政策，包括在40多個自由區實施稅務豁免、關稅減免、簡化監管規定，以及放寬外資持股限制，進一步推動物流需求與投資。此外，阿聯酋人口持續快速增長，預計於2030年將達到1,220萬人，這一增長主要受惠於長期居留激勵措施（如「黃金簽證」）、具競爭力的稅收制度，以及為外籍專業人士及家庭所設立的優質國際學校。



阿聯酋物流和工業資產的需求持續強勁，這得益於長期供需失衡的狀況。杜拜物流及倉儲設施出租率超過97%，租金同比增長33%。該平台的成立標誌著基滙資本首次在阿聯酋物流板塊佈局，展現其全球網路及跨境投資專長，搶先把握工業及物流投資機遇。



基滙資本已在中國、日本、韓國、越南和澳洲建立強大的物流佈局，現有投資39個物流項目，總建築面積約 380 萬平方米。截止2025年第三季度，基滙資本在全球物流投資組合中管理資產規模逾 34 億美元。



自2014年起，基滙資本進軍中國物流市場進行收購、開發並管理現代物流設施，至現時公司在中國內地管理的物流倉庫面積超過300萬平方米，並由約 100名專業人員通過 4個投資產品進行管理。憑藉深厚的專業知識和經驗，基滙資本亦透過戰略合作夥伴將物流網路拓展至其他亞太市場，在主要都會區樞紐繼續收購優質資產。近期投資項目包括位於東京都會區的7個物流資產（總建築面積接近25萬平方米）、首爾的一處物流資產（總建築面積超過7.5萬平方米）、越南的兩處工業物流資產（總建築面積超過21萬平方米）以及悉尼的6 處城市工業物流倉庫（總建築面積超過4.5萬平方米）。基滙資本內部團隊及營運夥伴在物流價值鏈各環節提供增值服務 ，涵蓋開發、建設、租賃及物業管理。

關於基滙資本

植根亞洲，基滙資本是一家多元資產投資管理公司，專注於全球房地產、成長型股權、私募信貸及基礎設施等投資領域。



自2005年成立以來，公司已成功募集七支以亞太區為目標的綜合基金，多支在美國管理的增值型/機會型基金，一支亞太酒店基金，一支歐洲酒店基金，一支成長型股權基金和一支信貸基金。此外，基滙資本在全球提供信貸投資策略及獨立帳戶直接投資服務。



透過活化低效率資產、創新且靈活的融資方案，以及深厚的資本配置專業能力，基滙資本持續為投資人創造優異回報。



截至2025年第二季，基滙資本管理資產金額達358億美元，累計募集股本244億美元。



關於GFH Partners Ltd.

GFH Partners Ltd.（「GFH Partners」）是 GFH Financial Group B.S.C.（「GFH」）旗下位於杜拜國際金融中心 (DIFC) 的全球資產管理子公司。GFH Partners 總部設於杜拜國際金融中心，並受杜拜金融服務管理局監管，專注於在多元市場進行房地產投資和資產管理。其管理資產規模超過 70 億美元，投資覆蓋美國、英國和海灣阿拉伯國家合作委員會 (GCC) 國家。GFH Partners 致力於通過戰略合作及創新型房地產項目，鞏固其作為全球資產管理領域領先企業的地位。





