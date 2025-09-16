同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
基督教家庭服務中心 「賽馬會老友運動計劃 - 全城步賞 · 行住FUN 」 助長者建立健步行運動習慣
八百長者與家人參與室內定向 創下二百萬步壯舉
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 為推廣長者健步行運動，基督教家庭服務中心的「賽馬會老友運動計劃 - 全城步賞‧行住FUN」計劃（簡稱「健步行計劃」）舉辦別開生面的「快樂步行 · 齊集百萬步」室內定向挑戰，八百名長者與家人一連五天在啟德體育園零售館進行室內定向接力步行，合力創下百萬步的壯舉，活動最後累積超過二百萬步，累積步行距離約一千二百公里，等同環繞香港島二十次！
一連五天室內步行定向挑戰
於9月10日至14日舉行的「快樂步行 · 齊集百萬步」室內定向挑戰 （簡稱 「定向挑戰」），是新穎而富趣味的步行體驗活動，來自不同長者中心組成團隊參與，並設有公開招募，參加者以2至3人為一組，每組至少有一位60歲或以上長者，鼓勵家人身體力行，成為長者持續運動的動力。活動以非競賽形式進行，參加者依照大會指定路線和規則到訪位於啟德零售館1及2的「關卡」，及執行沿途的「任務」。
「快樂步行 · 齊集百萬步」室內定向挑戰的啟動禮於9月10日假啟德體育園零售館2舉行，主禮嘉賓基督教家庭服務中心助理總幹事陳鳳雯女士與香港賽馬會慈善事務副總經理羅小露女士，聯同一眾參與的長者、健步領袖、計劃合作的長者中心代表，以及啟德體育園管理團隊和是次支持活動的零售館商戶代表，為活動揭開序幕。
推動長者健行 結合社會服務與健康管理
基督教家庭服務中心助理總幹事陳鳳雯女士在致辭時表示，喜見公眾對室內定向挑戰反應熱烈，踴躍報名，由家人帶同長者一起參與，寓定向體驗和健步行運動於家庭樂，一同建立健康生活習慣。
她說：「基督教家庭服務中心一直著力推動長者健步行運動，以提升長者身心健康。多年來，我們見證了無數長者從『怕動、少動』到『愛動、常動』的轉變，這讓我們更加相信，社會服務與健康管理的結合，正是補足香港醫療體系、服務長者健康的重要力量。」
參加者：身心社交皆獲益
「快樂步行 · 齊集百萬步」室內定向挑戰是「賽馬會老友運動計劃 全城步賞．行住FUN」計劃舉辦的大型公眾活動。計劃為期三年，由香港賽馬會慈善信託基金捐助，由2024年5月推行至今，得到34間來自港九新界的長者中心、超過二千位長者參與。
多位參加者都在加入計劃後建立步行的恒常運動習慣，並得到健康以外更多的益處。其中一位參加者何女士是癌症康復者，她深明運動的重要性，但因過重和腳傷，以往要依賴助行架或拐杖。她在認識到健步行既簡單安全，又可以隨時隨地進行，決定一試。參加計劃首個月便減掉兩公斤，經健步領袖指導正確步姿與呼吸技巧後，她愈行愈順暢和穩定，對拐杖的依賴逐漸減少。何女士在健步小組活動中結識了志同道合的新朋友，感受到更多陪伴與支持，令她的獨居生活變得充實，心情也更開朗。
唐女士與高齡母親來自觀塘區。唐母患上癌症，健康狀況欠佳，唐女士辭去工作全心照顧母親。為了鼓勵母親改善體能，唐女士與母親一起參加了健步行計劃。每天早上，母女倆會在屋苑附近步行，從最初的幾圈逐步增加到五圈。唐女士驚喜地發現，母親不僅堅強且積極，還會主動提出加長距離。步行讓她們感到身心舒暢之餘，共同的運動目標讓兩人更理解對方，關係變得更親密。
獎賞、指導、友伴支援
「賽馬會老友運動計劃 - 全城步賞．行住FUN」計劃，以獎賞、指導及友伴支援三大元素，吸引60歲或以上，沒有運動習慣或運動量不足的長者參與其中，並持之以恒，以達至世界衛生組織建議的體能活動水平。
指導：計劃安排專業體適能教練指導正確步行姿勢；
「步行里數」獎賞：參加者以每天步數累積積分，用積分可換領禮物，鼓勵長者每天達到步行目標；
友伴支援：除了長者參與，計劃亦招募50歲或以上人士擔任「健步領袖」，由他們以友伴形式，帶領8至10位長者的健步小組於社區練習健步行。
計劃委託香港大學李嘉誠醫學院護理學院進行成效評估。研究團隊在長者參與健步行計劃的180日前中後，評估個人體力、心靈、社交參與度和生命力四方面的轉變。
基督教家庭服務中心早於2017年推展「躍動觀塘健步行」計劃，是推動長者健步行運動的先行者，「賽馬會齡活城市計劃 - 躍動香港健步行」擴展到全港其他地區，於2019-2021年期間，推動更多長者參與及建立健步行習慣，建立年齡友善社區。
關於基督教家庭服務中心
基督教家庭服務中心(CFSC)為香港一間致力支援及促進家庭功能的社會服務機構，自1954年創立以來，一直為東九龍區居民提供不同類型服務。七十年來，因應社會的改變與需要，本會不斷更新原有服務，同時亦拓展新的工作方向。該會現為一間多元化的社會服務機構，涵蓋多個服務範疇，包括：兒童及家庭服務、青年及教育服務、長者照顧服務、殘疾人士綜合服務、精神健康服務、悅齡服務、基層醫療健康服務、殘疾人士發展及共融、環保及綠色生活、社區發展服務、僱員服務顧問等。
「賽馬會老友運動計劃 - 全城步賞．行住FUN」簡介
由基督教家庭服務中心主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助，「賽馬會老友運動計劃 - 全城步賞．行住FUN」為全港性大型健步行推廣計劃，以「步行里數」賞奬計劃、友伴支援健步小組，並由專業體適能導師教授正確步行姿勢，鼓勵60歲或以上、沒有運動習慣或運動量不足的長者以步行開始，逐漸增加運動量，長遠建立恆常運動習慣。
計劃至今支持機構共有22間、合共34間中心，組織超過350次健步小組活動。計劃亦為社福界同工舉辦理論與實踐並重的培訓課程，以助進一步於各區推廣長者健步行運動文化。「快樂步行 · 齊集百萬步」室內定向挑戰為計劃的活動之一。
計劃Facebook專頁：
https://www.facebook.com/cfscwalkthecity
IG：@cfscwalkthecity
