《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
基輔傳數起爆炸聲 烏克蘭警告面臨飛彈威脅
（法新社基輔27日電） 烏克蘭首都基輔今天傳出數起強烈爆炸聲，當局警告基輔面臨飛彈攻擊威脅。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示：「首都發生爆炸。防空部隊正在運作。請待在避難所內！」
烏克蘭空軍也在今天凌晨發布全國防空警報，並在社群媒體發文表示，無人機與飛彈正在飛越多個烏克蘭地區，包括首都在內。
法新社駐基輔記者聽到數起震耳欲聾的爆炸聲，有些伴隨強烈閃光，將地平線映照成橘紅色。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計將於明天在佛羅里達州與美國總統川普會面，商討結束俄烏戰爭的提案。自2022年以來，這場戰事已造成數萬人喪生。
其他人也在看
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 1 天前
美國對台軍售惹怒北京？中國宣布制裁美國軍工業者
根據《彭博》周五 (26 日) 報導，中國宣布對美國多家國防企業及高階主管祭出制裁，以回應華府最新一輪對台軍售，但相關措施多屬象徵性，顯示北京表達不滿之餘，暫未選擇進一步升高衝突。鉅亨網 ・ 17 小時前
美拒發簽證 反假訊息機構執行長告川普政府非法驅逐
（法新社紐約25日電） 法院文件顯示，一家著名防制假訊息監督機構的執行長，因美國簽證禁令起訴美國總統川普政府，指控該禁令是企圖驅逐這位美國永久居民的「違憲」行為。然而，地方法院法官已核准臨時限制令，禁止當局逮捕或拘留阿邁德，並預計於29日再次開庭審理。法新社 ・ 1 天前
上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦提早退休 司法機構：基於私隱不評論原因
今年 63 歲的上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦 11 月退休，較原定提早約兩年。司法機構回覆《法庭線》指，基於個人私隱，不評論個別法官退休原因。法庭線 ・ 3 小時前
特朗普准軍事行動封鎖委內瑞拉清理拉美後院 是否危及中國石油供應？
Reuters美軍直升機戰斗人員降落在一艘委內瑞拉海岸的運油船上。 12月，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）針對南美石油大國委內瑞拉發動的「南方之矛行動」（Operation Southern Spear），宛如一場突如其來的風暴，在加勒比海域掀起千層浪。 自今年8月起，美國海軍部署航空母艦「福特號」，伴隨多種戰機在委內瑞拉海軍基地外40英里處巡弋，便已引發國際關注，區域緊張局勢迅速升級。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
日本通過創紀錄預算案 國防支出近9兆日圓
（法新社東京26日電） 日本政府今天批准了下一會計年度創紀錄的預算案，以應對從國防開支擴大到社會安全成本飆升等各項支出，同時通膨問題依然持續。這份122兆日圓的預算總額，與截至今年3月的現行財年所尋求的115兆日圓相比有所增加，當時的金額也創下了歷史紀錄。法新社 ・ 23 小時前
奈及利亞提供情資 助美國空襲當地伊斯蘭國組織
（法新社拉哥斯26日電） 美軍空襲非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國武裝分子，以保護當地基督徒。奈及利亞外交部長杜加爾今天說，奈及利亞在美軍空襲行動前，提供了伊斯蘭國武裝分子的情報。法新社 ・ 18 小時前
中國就美國對台軍售實施象徵性制裁 對美軍工企業及高管採取反制措施
【彭博】--Bloomberg ・ 18 小時前
賴清德公布停砍年金法案 並批示：公教年金將提早破產 聲請釋憲及暫時處分
針對立院咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例 2 法之修正條文，總統府今日表示，賴清德總統在今日公布並作出批示，強調公教年改攸關重大公共利益，本次修法將使公鉅亨網 ・ 16 小時前
台灣反對黨對賴清德發起彈劾 不過勝算不大
【彭博】--Bloomberg ・ 23 小時前
美軍空襲尼日利亞伊斯蘭國目標 特朗普指控恐怖分子針對基督徒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍近日在尼日利亞西北部向伊斯蘭國相關組織發動「強而有力且致命的打擊」，形容行動針對恐怖分子，並強調美國不會容許激進伊斯蘭恐怖主義坐大。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
以色列開外交先例 承認索馬利蘭為獨立主權國家
（法新社耶路撒冷26日電） 以色列今天正式承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理「今天宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具主權的國家」，率全球之先。法新社 ・ 11 小時前
日本明年有望實現28年來首次財政盈餘
日本首相高市早苗表示，政府初步預算預計明年將實現自1998年以來的首次基本財政盈餘。 內閣較早前批准創新高的2026財政年度預算，總額達122.3兆日圓(約7,820億美元)。 高市早苗稱，相信政府制定的預算既能實現強勁的經濟增長，亦能確保財政的可持續性。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
川普首度空襲奈及利亞IS 引發宗教緊張疑慮
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普表示，美軍對非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子發動空襲，並指控此組織一直以當地基督徒為目標。川普今天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「今晚，我以美國三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動強力致命打擊，這些人鎖定無辜基督徒，並將他們殘忍殺害，程度之嚴重實為多年、甚至數個世紀來所罕見！」法新社 ・ 1 天前
澤連斯基計劃周日與特朗普會面 討論結束戰爭事宜
烏克蘭總統澤連斯基表示，周日將於佛羅里達與美國總統特朗普會面，討論結束俄烏戰爭的事宜，重點將放在美國牽頭的20點和平計劃，以及美國安全保障的單獨提議。 同時，克里姆林宮表示，普京總統的高級助理已與美方官員通過電話進行進一步的會談，並且俄羅斯承諾將繼續談判。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
《經濟》日本11月失業率連續第四個月維持在2.6%
日本政府數據顯示，11月份的失業率維持在2.6%，連續第四個月保持不變。 根據日本總務省數據，就業人數經季節調整後微增0.1%，達到6,851萬人，連續第三個月上升，而失業人數下降2.2%，至181萬人，是四個月來的首次下降。 數據顯示，職位空缺比率也亦與10月持平，為1.18，意味著每100名求職者有118個職位空缺。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
美軍對尼日利亞的伊斯蘭國組織發動打擊
AFP via Getty Images 特朗普（Donald Trump，川普）表示，美國對位於尼日利亞（奈及利亞）西北部的伊斯蘭國（Islamic State, IS）組織發動了一場「強力且致命的打擊」。 他將伊斯蘭國組織形容為「恐怖渣滓」，並指責該組織「針對並殘忍殺害主要受害者是無辜的基督徒」。特朗普還表示，美國軍方「執行了多次完美的打擊」。美國非洲司令部（US Africa Command, ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
金正恩強調戰略威懾 下令擴大飛彈與砲彈生產
（法新社首爾26日電） 北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）下令2026年擴大飛彈生產和現代化，並興建更多工廠以滿足日益升高的需求。金正恩指出，為了跟上平壤武裝部隊的需求，必須擴大總體生產能力，並下令興建新軍火工廠。法新社 ・ 1 天前
日本下年度預算案大舉挹注半導體與AI 支出暴增近三倍
日本首相高市早苗內閣周五 (26 日) 批准了下一財年 (從明年 4 月開始) 的初步預算案。在新預算案中，日本經濟產業省對尖端半導體和人工智慧 (AI) 發展的預算支持，勢將增長近三倍，達到約 1.23 兆日元 (79 億美元)。鉅亨網 ・ 17 小時前
敘利亞擊斃1名伊斯蘭國重要領袖
（法新社大馬士革25日電） 敘利亞當局今天宣布，在與美國帶領的聯盟合作下，他們擊斃了激進組織伊斯蘭國（IS）在當地1名重要領袖。敘利亞官員今天稍早才宣布，在與國際聯盟合作下，他們昨天在大馬士革（Damascus）逮捕了又名塔比亞（Abu Omar Tabiya）的伊斯蘭國領袖人物祖比（Taha al-Zoubi）和他的數名手下。法新社 ・ 1 天前