基輔傳數起爆炸聲 烏克蘭警告面臨飛彈威脅

（法新社基輔27日電） 烏克蘭首都基輔今天傳出數起強烈爆炸聲，當局警告基輔面臨飛彈攻擊威脅。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示：「首都發生爆炸。防空部隊正在運作。請待在避難所內！」

烏克蘭空軍也在今天凌晨發布全國防空警報，並在社群媒體發文表示，無人機與飛彈正在飛越多個烏克蘭地區，包括首都在內。

法新社駐基輔記者聽到數起震耳欲聾的爆炸聲，有些伴隨強烈閃光，將地平線映照成橘紅色。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計將於明天在佛羅里達州與美國總統川普會面，商討結束俄烏戰爭的提案。自2022年以來，這場戰事已造成數萬人喪生。