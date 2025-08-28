基輔傳爆炸巨響 烏克蘭官員警告俄大規模攻擊

（法新社基輔28日電） 烏克蘭首都基輔今天傳出多聲爆炸巨響，烏克蘭官員警告俄羅斯對基輔發動「大規模攻擊」。

法新社記者表示，爆炸火光照亮基輔夜空，並在天際留下一道煙柱。至少一枚飛彈似乎遭到擊落。據報現場也可見紅色曳光彈劃過夜空，試圖在市中心上空攔截無人機。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊平台Telegram上表示，基輔遭遇「大規模攻擊」，目前已知有4人受傷。他說，防空部隊在基輔持續運作，並敦促居民留在避難所。

法新社記者在一處地鐵站目擊約100名民眾避難，有些人躺在睡袋裡，有些則抱著寵物。另有3名年輕人在地下道內等待空襲結束，神情不安。

克里契科表示，緊急服務單位正在達爾尼茨基區（Darnytsky）、第聶伯羅夫斯基區（Dniprovsky）及舍甫琴科區（Shevchenkivsky）救援，初步通報顯示部分住宅大樓受損。

近來美國總統川普與俄羅斯及烏克蘭領袖會談後，目的在終結俄烏戰爭的外交斡旋加快，但俄烏互控對方導致談判陷入僵局，目前實質進展有限。