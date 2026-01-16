基輔等待資金 IMF總裁自2023年以來首訪烏克蘭

（法新社華盛頓15日電） 國際貨幣基金（IMF）今天表示，總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）自2023年以來首次訪問烏克蘭並舉行高層會談。與此同時，基輔仍在等待關鍵資金批准，而這筆資金的發放，距俄羅斯入侵烏克蘭已近四年。

國際貨幣基金組織發言人柯札克（Julie Kozack）表示，總裁喬治艾娃目前正在基輔進行「短期訪問」，期間她將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與其他高級官員會面。

在澤倫斯基宣布全國能源將進入「緊急狀態」的翌日，IMF總裁前往基輔會談的消息傳來。

近幾個月，莫斯科幾乎每天都對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊，目標是能源基礎設施，並在嚴寒的冬季切斷烏克蘭的電力和暖氣。

柯札克在華盛頓舉行的例行記者會上表示，她「希望」2月能召開一次與烏克蘭新融資相關的執行董事會會議。