基辛格生前倡用釣魚島 加深中日矛盾

【on.cc東網專訊】釣魚島問題多年來是影響中日關係發展重要因素，日媒周六（27日）引述美國解密檔案報道，美國已故前國務卿基辛格上世紀70年代曾希望把解放軍引至釣魚島，從而加深中日矛盾，藉此提升日本自衞意識。

基辛格生前大力倡導改善對華關係，1969年獲時任總統尼克遜任命為國家安全顧問，自此在美中關係正常化進程扮演重要角色。1971年7月，他秘密訪華，就中美關係正常化問題交換意見。鑑於美中關係逐漸緩和，日本時任首相田中角榮1972年訪華並宣布與中國建交，較美中1979年建交早7年。報道指，對於日本自作主張與中國建交，基辛格感到不滿，故希望在中日關係施加阻力。

1974年1月，解放軍與南越政權在南海西沙群島爆發衝突，並迅速擊潰南越軍隊。基辛格同月在國務院召開會議討論美方應對方式，直言希望引誘解放軍前往釣魚島，藉此提升日本人作戰意志。然而，當時大部分國務院官員認為此舉脫離現實，有關提議最終未獲採納。

