埼玉柴犬Ponsan的委屈傳奇：AI飛碟送別藏什麼驚人內幕？

埼玉柴犬的爆紅傳奇

你有沒有用過那張超委屈的柴犬表情包，上面寫著「不可以色色」？這隻來自日本埼玉縣的柴犬「Ponsan」可是網路傳奇！

根據《4Gamers》2025年9月1日報導，Ponsan因2021年一張坐在賣場推車、被飼主指著的照片爆紅，華語圈網友加上「不可以色色」「可以色色」字樣，

甚至惡搞成《遊戲王》魔法卡，瞬間席捲社群！😲 這隻17歲的柴犬，怎麼從普通狗狗變成全球迷因王？快來跟小編挖故事！

飼主的感人告別

2025年8月31日，Ponsan的飼主在IG（@ponsan_shiba）發文，宣布這隻17歲的柴犬（約人類84歲）已走過彩虹橋。《ETtoday新聞雲》2025年9月1日報導，飼主用AI生成一段短片送別：

外星人從推車抱起Ponsan，搭飛碟飛向星空，寓意牠奔向天堂！影片感動無數網友，@Taiwan_meme在X上說：「看完眼淚停不下來，Ponsan是我們的快樂源泉！」😓 飼主感謝全球粉絲的愛，說要帶著大家的微笑繼續前行，這告別也太催淚了吧！

柴犬迷因的文化影響

Ponsan的「不可以色色」為什麼這麼紅？《自由時報》2025年9月1日分析，柴犬因Kabosu的「Doge」迷因（2013年爆紅，）開啟了狗狗迷因時代，Ponsan的委屈表情則在華語圈掀起熱潮，

連香港、台灣的動漫社群都愛用！《Threads》2025年9月1日貼文（@shiba_love）提到，Ponsan的圖被製成貼圖、T恤，甚至NFT賣到5000美元！

@Meme_culture在X上說：「Ponsan的表情包就是網路界的萬能鑰匙！」😄 這隻柴犬，簡直是迷因界的超級明星！

類似迷因的感傷回顧

Ponsan不是第一隻離世的迷因狗狗！《The Washington Post》2024年5月25日報導（），Doge迷因主角Kabosu（柴犬，18歲）於2024年5月24日去世，飼主佐藤敦子（Atsuko Sato）同樣用感性文字告別，全球粉絲哀悼。

另一隻迷因貓Grumpy Cat（2019年去世）也讓網友心碎。《SoraNews24》2025年9月2日提到，Ponsan早在2025年初因行走困難、頭部歪斜傳出健康問題，粉絲@Shiba_fan留言：「早就知道這天會來，但還是好難過！」這些迷因動物，總是牽動無數網友的心！😢

網友與全球的熱烈反應

Ponsan離世的消息在網路上炸開鍋！X上@HK_meme_king貼出Ponsan表情包，寫道：「謝謝你帶來笑聲，天堂也要不可以色色哦！」瀏覽量破20萬！

@Japan_doggo則說：「Ponsan的委屈臉永遠活在我們手機裡！」台灣網友@TW_petlover在Threads喊：「Ponsan是迷因界的傳奇，永遠懷念！」

香港動漫迷也在臉書發起「Ponsan回憶挑戰」，分享惡搞迷因。飼主的AI短片在IG獲10萬讚，全球粉絲留言感謝Ponsan帶來的快樂，這熱度真是感人又溫暖！😆

Japhub小編有話說

Ponsan這隻「不可以色色」柴犬離世，真是讓人既鼻酸又懷念！😉 從賣場推車到全球迷因王，牠的委屈小臉點亮無數人的日常。

小編覺得，Ponsan的傳奇會永遠活在網路上！你最愛Ponsan的哪個表情包？快留言跟小編分享吧～