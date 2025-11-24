Booking.com黑五優惠低至46折
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
公寓樓下的口罩徘徊者
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！
小編挖到埼玉新聞爆料時心想，這不就是「凌晨版狼人殺」的日劇嗎？來，咱們邊鎖窗邊聊聊這樁軟禁驚魂，保證不寒，只添點自保小提醒～🔒
卧室燈光的喉嚨抵刀
凌晨2點5分，男子切斷室內監控電源，直奔卧室開牆燈，用銀色水果刀抵受害者喉嚨，塑料紮帶綁手寬膠帶封嘴，冷靜得像演練。
讀賣新聞報導，受害者28歲上班族，男子先翻手機相冊社交軟件，知她健身房超市習慣。早上7點，他用廚具做早餐，吃冰箱食物邊看相冊。這種燈光，這抵刀總讓人睡意全無。😨
早餐後的安眠藥輪迴
上午7點後，男子強迫受害者服安眠藥，昏睡時性侵猥褻，結束後翻抽屜櫃子。下午1點醒來，他刪手機數據，戴手套偶爾取口罩喝水。
埼玉縣警報導，男子下午5點繼續侵犯，晚上7點受害者母親來訪聽聲音報警，男子從陽台逃。母親退樓梯間撥110，救命一瞬。這種輪迴，這安眠藥總讓人警覺加倍。💊
超市換裝的逃脫追蹤
逃脫後，男子繞超市換衣干擾監控，警方從公寓周邊錄像鎖定路線。警署勘查發現手套DNA匹配，10月17日在富士見野市住所逮捕。共同通信報導，
電腦搜「朝霞獨居女性」「公寓防盜」，住所內同款紮帶膠帶。男子面對指控喊「完全不記得」，僅承認侵入。
網友在5ch吐槽：「換裝逃脫，柯南級犯人。」這種追蹤，這換裝總讓危機變追緝劇。🏃♂
Japhub小編有話說
哇，這朝霞軟禁瓜寫完，小編的窗都鎖雙層了！從喉嚨抵刀到母親報警，這驚魂太戲劇。
如果你有自保妙招，或埼玉趣聞，留言區分享～下次挖個不闖的日本都市趣事，安心點哦！
