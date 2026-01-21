專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
163公分芭蕾甜心堀田真由！ 晨間劇少女變身主持天后！
滋賀少女的東京夢想：芭蕾起步與出道奇遇
堀田真由，1998年春天出生在日本滋賀縣，那裡風景如畫，但她小時候就夢想當演員。名字靈感來自媽媽偶像三田佳子，聽起來就命中注定要進圈子。六歲開始跳芭蕾，練了整整十年，
這不只讓她身姿優雅，還在2014年Amuse大選秀中脫穎而出——從三萬多參賽者裡拿下WOWOW戲劇獎！2015年，她轉學到東京，馬上在WOWOW劇《手槍的休假》初登場，演個活潑妹妹，讓人眼睛一亮。誰知道，這只是她冒險的開端？她還持有摩托車駕照，想像她騎車兜風的樣子，簡直像電影情節！
晨間劇爆紅：從配角到主演的戲劇翻轉
2017年，堀田真由闖進NHK晨間劇《笑天家》，飾演Rin Futagawa這個搞笑角色，瞬間圈粉無數。劇中她當過一日警察局長，還在遊船上當船長，這些體驗讓她笑稱「人生太有趣了」。
接著在《3年A班》裡演個叛逆學生，轉型《戀愛可以持續到天長地久》變成溫柔護士。2022年大河劇《鎌倉殿的13人》裡的Hina，讓她歷史劇初體驗。
2023年，她在《大奧》扮德川家繼，氣勢磅礡；同年主演《即使忘記你》，詮釋失憶女孩的糾結內心。
2024年《反英雄》裡的Hibari Shino，更讓她拿下電視劇學院獎最佳女配角。她的角色多變，從甜美到深沉，每次都像換了個人，觀眾直呼過癮！
大銀幕與聲優挑戰：模特兒跨界到動畫世界
不只電視，堀田真由在電影圈也閃耀。2018年主演《36.8℃》，演個追夢少女；2019年《監獄13》變成監獄裡的謎樣女子。輝夜姬系列裡的Ai Hayasaka，讓她展現機智一面；
2021年《蜂蜜檸檬汽水》裡的Serina，甜得像片名。2023年《笨蛋塗漆的女兒》主演Miyako Aoki，贏得橫濱電影節最佳新人女演員！聲優呢？
2022年《藍色熱氣球》裡配音Tamaki Tsuru，第一次進錄音室，她笑說「聲音演技比肢體難多了」。
模特兒部分，從2020年起當Non-no專屬，拍了五年到2025年畢業，還當Zexy CM女孩，廣告裡的笑容迷倒一片。她的跨界像拼圖，每塊都湊得剛剛好。
日常小癖好與獎項加持：咖啡控的法國情結
私底下，堀田真由是個生活派。她愛鹽味牛舌和純喫茶蜜瓜汽水，從2023年開始每天一杯咖啡，成了習慣。旅行首選法國，受拿破崙電影啟發，幻想走訪歷史遺跡。
有個哥哥在家排行老么，讓她養成獨立性格。獎項上，除了新人獎，她2024年拿Elan D'or新人獎和TV Guide獎，證明努力沒白費。
綜藝《坂上動物王國》從2018年起常客，展示寵物互動的溫柔一面。從2024年起當TBS SDGs大使，推廣環保，
最近2025年10月接棒主持《Google Pixel presents ANOTHER SKY》，和今田耕司搭檔，聊旅行心得，感覺她的人生像節目一樣精彩！
社群女王的互動魔法：寫真集與粉絲狂歡
在社群上，堀田真由超會玩！X帳號@mayuhotta0402有12.6萬追蹤者，常po日常吐槽或工作花絮；Instagram @mayuhotta更誇張，94.5萬粉絲，滿滿美照和故事。
還有工作人員帳號@hotta.no.mg，專門更新行程。2023年首本寫真集《MY》發行，攝影師松岡一哲掌鏡，裡面捕捉她自然一面，粉絲搶購一空。
專屬Instagram @mayuhotta_1st 分享後台，互動熱烈。她不只po照，還回應留言，讓粉絲覺得像朋友聊天。她的社群像座橋，連接螢幕內外，粉絲數節節高升！
