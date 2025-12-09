堅離地！ 韶關有「醫養級」溫泉？浸完直頭可以延年益壽咁誇張？！

韶關溫泉

韶關，呢個粵北嘅寶藏地方，出名就係因為佢有得天獨厚嘅天然溫泉資源。呢度唔單止係你放鬆身心嘅好地方，仲係一個集休閒度假、溫泉養生同文化體驗於一身嘅綜合性旅遊勝地。韶關有好多高質素嘅溫泉度假村同酒店起咗，全部都係想畀你一個極致舒適同徹底放鬆嘅度假環境。無論你係想搵個靜靜哋嘅地方，享受片刻寧靜，定係想嚟個深入嘅溫泉療癒之旅，韶關嘅溫泉酒店都實幫到你，等你浸完天然泉水之後可以煥發活力！

🚄 點樣由香港去韶關？

對於我哋香港人嚟講，想去韶關浸溫泉，交通選擇都幾多㗎！你可以揀方便快捷嘅高鐵、舒服嘅包車、夠自由嘅自駕遊，或者係比較平嘅巴士。

不過，要數最快、最有效率去韶關嘅方法，肯定係搭高鐵！咁就可以用最快速度衝去溫泉天堂，開始你個養生之旅啦！

交通方式 優點 (好處) 缺點 (唔好處) 高鐵 速度快，坐得舒服 要早啲買飛，班次有限 包車 夠私隱，時間好彈性 貴啲 自駕 自由安排路線同時間 要搞文件手續，唔熟路會麻煩 巴士 價錢相對最平 車程長，坐得冇咁舒服

韶關溫泉精選：Trip.com 獨家揭秘 8 間頂級韶關溫泉酒店，特色、亮點與評價一覽無遺

酒店名稱 酒店地址 酒店特色 住客評價 韶關經律論國際酒店 韶關曲江區小坑鎮湯湖村大森林温泉世界 - 位於廣東省韶關市曲江區小坑國家森林公園內

- 擁有嶺南罕見的醫養級氡溫泉，68 個功能各異的溫泉泡池 4.5/5

✨✨✨✨✨ 韶關溪裏頌温泉藝術酒店 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會旁邊 - 鄰近湯泉別院露天溫泉

- 設有多款房型，部份房間設有獨立泡池及私人溫泉

- 另外酒店設施豐富，包括：室外游泳池、桑拿、水上樂園、棋牌室等 4.4/5

✨✨✨✨ 韶關曹溪温泉假日度假村 韶關曲江區馬壩鎮轉溪橋旁 - 位於韶關市曲江區，毗鄰千年古剎南華寺、世界地質公園丹霞山及馬壩人遺址獅子巖等名勝

- 擁有獨棟別墅及風格各異的客房

- 設有近 70 個特色養生泡池，相傳六祖慧能曾於此處沐浴頓悟，使曹溪水成為千年聖水 4.3/5

✨✨✨✨ 韶關楓灣温泉度假村 韶關曲江區楓灣鎮白水邨 - 設有多款房間類別，例如家庭套房、私家溫泉小別墅及行政套房等

- 設有溫泉、室外游泳池、桌球室、乒乓球室、棋牌室、健身室等

- 更設有兒童游泳池及託兒服務，適合親子出行 3.8/5

✨✨✨ 韶關湯泉谷 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會西北方向 700 米 - 位於韶關湯溪温泉小鎮，被譽為“中國温泉之鄉”

- 因獨特的地質構造，擁有豐富的地熱資源，數十處天然温泉泉眼遍布全境，被譽為“泉都”

- 景區以盛唐名相張九齡文化為靈魂，結合優美的自然景觀與優質温泉資源 4.7/5

✨✨✨✨✨ 韶關清河温泉酒店 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委李屋村 24 號 A3 棟 - 環境優雅，設施齊全

- 設有溫泉、室外游泳池、茶室及餐廳等 3.9/5

✨✨✨ 韶關東溪温泉酒店 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會楊屋村 44 號 - 距離韶關東火車站約 25 公里，交通便捷

- 客房設備完善，可於房間浴室內享受私人溫泉

- 更設有室外游泳池及室外溫泉 4.0/5

✨✨✨✨ 韶關嘉華半溪温泉酒店 翁源壩仔鎮半溪村泉溪路 1 號 - 酒店鄰近韶關嘉華半溪溫泉

- 設有陽台私人溫泉房及親子溫泉房

- 設有室外游泳池、溫泉、按摩室、Spa、健身室 4.3/5

✨✨✨✨

🌲 韶關經律論國際酒店

呢間酒店喺小坑國家森林公園入面，核心理念係「森呼吸·禪生活·健康行」，結合咗健康管理同溫泉養生。佢有嶺南好少見嘅醫養級氡溫泉，多達 68 個功能溫泉泡池！酒店仲近天禪谷 4A 景區，有彩虹天梯、孔雀園、玫瑰園等等，好似世外桃源咁。

評分：9.2/10.0

地址：小坑鎮湯湖村大森林温泉世界, 曲江區, 韶關, 512000





立即預訂韶關經律論國際酒店

🎨 韶關溪裏頌温泉藝術酒店

佢喺曲江區大塘鎮湯溪村委會隔離，近湯泉別院露天溫泉。呢度房型選擇多，部份客房有獨立私人泡池。酒店設施好豐富，有室外游泳池、桑拿、水上樂園、棋牌室、家庭影院等等，玩樂設施好齊全。

評分：9.2/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委會旁邊, 曲江區, 韶關





立即預訂韶關溪裏頌温泉藝術酒店

🧘 韶關曹溪温泉假日度假村

度假村喺曲江區，畀群山環抱住，地點好優越，近千年古剎南華寺、丹霞山同馬壩人遺址。佢有近 70 個特色養生泡池，泉水相傳同六祖慧能嘅故事有關，被譽為「千年聖水」。交通好方便，離高速公路同高鐵都唔遠。

評分：8.6/10.0

地址：馬壩鎮, 轉溪橋旁, 曲江區, 韶關, 512126





立即預訂韶關曹溪温泉假日度假村

👨‍👩‍👧‍👦 韶關楓灣温泉度假村

呢間酒店喺楓灣鎮，提供多種房型，例如家庭套房同有私家溫泉嘅小別墅。設施齊全，除咗溫泉，仲有室外泳池、桌球室、健身室等等。最重要係佢設有兒童游泳池同專業託兒服務，好啱親子家庭嚟玩。

評分：8.3/10.0

地址：楓灣鎮白水邨, 曲江區, 韶關, 512161





立即預訂韶關楓灣温泉度假村

📜 韶關湯泉谷

佢喺湯溪溫泉小鎮，呢度被叫做「中國溫泉之鄉」同「泉都」。佢嘅泉水溫度高達 80℃，係稀有嘅弱硫富鍶高氟含氡偏矽酸溫礦泉。景區以盛唐名相張九齡嘅文化為主題，有九齡溫泉、風度民宿等特色景點，仲有恆溫露天泳池同 19 個特色溫泉泡池。

評分：9.0/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委會西北方向700米, 曲江區, 韶關





立即預訂韶關湯泉谷

🏞️ 韶關清河温泉酒店

清河溫泉酒店環境優雅，設施齊全。有天然溫泉、室外游泳池、茶室同餐廳，畀你一個輕鬆舒服嘅度假體驗。

評分：7.8/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委李屋村24號A3棟, 曲江區, 韶關





立即預訂韶關清河温泉酒店

🛀 韶關東溪温泉酒店

呢間酒店離韶關東火車站大約 25 公里，交通好方便。客房設備完善，部份房型可以喺浴室享用私人溫泉，非常私密。戶外亦設有游泳池同露天溫泉區。

評分：7.3/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委會楊屋村44號, 曲江區, 韶關





立即預訂韶關東溪温泉酒店

⛰️ 韶關嘉華半溪温泉酒店

佢喺翁源壩仔鎮，全新裝修，設施新淨完善。有陽台私人溫泉房同親子溫泉房。酒店設施包埋 Spa、按摩室同健身室。仲有兒童游泳池同水上滑梯，係家庭出遊嘅好選擇。

評分：9.3/10.0

地址：壩仔鎮半溪村泉溪路1號, 翁源





立即預訂韶關嘉華半溪温泉酒店

