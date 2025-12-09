焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Trip.com

堅離地！ 韶關有「醫養級」溫泉？浸完直頭可以延年益壽咁誇張？！

Trip.com
韶關溫泉
韶關溫泉

韶關，呢個粵北嘅寶藏地方，出名就係因為佢有得天獨厚嘅天然溫泉資源。呢度唔單止係你放鬆身心嘅好地方，仲係一個集休閒度假、溫泉養生同文化體驗於一身嘅綜合性旅遊勝地。韶關有好多高質素嘅溫泉度假村同酒店起咗，全部都係想畀你一個極致舒適同徹底放鬆嘅度假環境。無論你係想搵個靜靜哋嘅地方，享受片刻寧靜，定係想嚟個深入嘅溫泉療癒之旅，韶關嘅溫泉酒店都實幫到你，等你浸完天然泉水之後可以煥發活力

eSIM、電話卡、WiFi 蛋熱門套餐推介 🎈
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)

🚄 點樣由香港去韶關？

對於我哋香港人嚟講，想去韶關浸溫泉，交通選擇都幾多㗎！你可以揀方便快捷嘅高鐵、舒服嘅包車、夠自由嘅自駕遊，或者係比較平嘅巴士。

廣告

不過，要數最快、最有效率去韶關嘅方法，肯定係搭高鐵！咁就可以用最快速度衝去溫泉天堂，開始你個養生之旅啦！

交通方式

優點 (好處)

缺點 (唔好處)

高鐵

速度快，坐得舒服

要早啲買飛，班次有限

包車

夠私隱，時間好彈性

貴啲

自駕

自由安排路線同時間

要搞文件手續，唔熟路會麻煩

巴士

價錢相對最平

車程長，坐得冇咁舒服

韶關溫泉精選：Trip.com 獨家揭秘 8 間頂級韶關溫泉酒店，特色、亮點與評價一覽無遺

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

酒店名稱

酒店地址

酒店特色

住客評價

韶關經律論國際酒店

韶關曲江區小坑鎮湯湖村大森林温泉世界

- 位於廣東省韶關市曲江區小坑國家森林公園內
- 擁有嶺南罕見的醫養級氡溫泉，68 個功能各異的溫泉泡池

4.5/5
✨✨✨✨✨

韶關溪裏頌温泉藝術酒店

韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會旁邊

- 鄰近湯泉別院露天溫泉
- 設有多款房型，部份房間設有獨立泡池及私人溫泉
- 另外酒店設施豐富，包括：室外游泳池、桑拿、水上樂園、棋牌室等

4.4/5
✨✨✨✨

韶關曹溪温泉假日度假村

韶關曲江區馬壩鎮轉溪橋旁

- 位於韶關市曲江區，毗鄰千年古剎南華寺、世界地質公園丹霞山及馬壩人遺址獅子巖等名勝
- 擁有獨棟別墅及風格各異的客房
- 設有近 70 個特色養生泡池，相傳六祖慧能曾於此處沐浴頓悟，使曹溪水成為千年聖水

4.3/5
✨✨✨✨

韶關楓灣温泉度假村

韶關曲江區楓灣鎮白水邨

- 設有多款房間類別，例如家庭套房、私家溫泉小別墅及行政套房等
- 設有溫泉、室外游泳池、桌球室、乒乓球室、棋牌室、健身室等
- 更設有兒童游泳池及託兒服務，適合親子出行

3.8/5
✨✨✨

韶關湯泉谷

韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會西北方向 700 米

- 位於韶關湯溪温泉小鎮，被譽為“中國温泉之鄉”
- 因獨特的地質構造，擁有豐富的地熱資源，數十處天然温泉泉眼遍布全境，被譽為“泉都”
- 景區以盛唐名相張九齡文化為靈魂，結合優美的自然景觀與優質温泉資源

4.7/5
✨✨✨✨✨

韶關清河温泉酒店

韶關曲江區大塘鎮湯溪村委李屋村 24 號 A3 棟

- 環境優雅，設施齊全
- 設有溫泉、室外游泳池、茶室及餐廳等

3.9/5
✨✨✨

韶關東溪温泉酒店

韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會楊屋村 44 號

- 距離韶關東火車站約 25 公里，交通便捷
- 客房設備完善，可於房間浴室內享受私人溫泉
- 更設有室外游泳池及室外溫泉

4.0/5
✨✨✨✨

韶關嘉華半溪温泉酒店

翁源壩仔鎮半溪村泉溪路 1 號

- 酒店鄰近韶關嘉華半溪溫泉
- 設有陽台私人溫泉房及親子溫泉房
- 設有室外游泳池、溫泉、按摩室、Spa、健身室

4.3/5
✨✨✨✨

🌲 韶關經律論國際酒店

呢間酒店喺小坑國家森林公園入面，核心理念係「森呼吸·禪生活·健康行」，結合咗健康管理同溫泉養生。佢有嶺南好少見嘅醫養級氡溫泉，多達 68 個功能溫泉泡池！酒店仲近天禪谷 4A 景區，有彩虹天梯、孔雀園、玫瑰園等等，好似世外桃源咁。

韶關經律論國際酒店
韶關經律論國際酒店
韶關經律論國際酒店
韶關經律論國際酒店

韶關經律論國際酒店(Jinglvlun International Hotel, Shaoguan)

韶關經律論國際酒店(Jinglvlun International Hotel, Shaoguan)
韶關經律論國際酒店(Jinglvlun International Hotel, Shaoguan)
韶關經律論國際酒店(Jinglvlun International Hotel, Shaoguan)
韶關經律論國際酒店(Jinglvlun International Hotel, Shaoguan)

評分：9.2/10.0

地址：小坑鎮湯湖村大森林温泉世界, 曲江區, 韶關, 512000


立即預訂韶關經律論國際酒店

🎨 韶關溪裏頌温泉藝術酒店

佢喺曲江區大塘鎮湯溪村委會隔離，近湯泉別院露天溫泉。呢度房型選擇多，部份客房有獨立私人泡池。酒店設施好豐富，有室外游泳池、桑拿、水上樂園、棋牌室、家庭影院等等，玩樂設施好齊全。

韶關溪裏頌温泉藝術酒店
韶關溪裏頌温泉藝術酒店
韶關溪裏頌温泉藝術酒店
韶關溪裏頌温泉藝術酒店

韶關溪裏頌温泉藝術酒店(Shaoguan Xili Song Hot Spring Art Hotel)

韶關溪裏頌温泉藝術酒店(Shaoguan Xili Song Hot Spring Art Hotel)
韶關溪裏頌温泉藝術酒店(Shaoguan Xili Song Hot Spring Art Hotel)
韶關溪裏頌温泉藝術酒店(Shaoguan Xili Song Hot Spring Art Hotel)
韶關溪裏頌温泉藝術酒店(Shaoguan Xili Song Hot Spring Art Hotel)

評分：9.2/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委會旁邊, 曲江區, 韶關


立即預訂韶關溪裏頌温泉藝術酒店

🧘 韶關曹溪温泉假日度假村

度假村喺曲江區，畀群山環抱住，地點好優越，近千年古剎南華寺、丹霞山同馬壩人遺址。佢有近 70 個特色養生泡池，泉水相傳同六祖慧能嘅故事有關，被譽為「千年聖水」。交通好方便，離高速公路同高鐵都唔遠。

韶關曹溪温泉假日度假村
韶關曹溪温泉假日度假村
韶關曹溪温泉假日度假村
韶關曹溪温泉假日度假村

韶關曹溪温泉假日度假村(Caoxi Hot Spring Holiday Resort)

韶關曹溪温泉假日度假村(Caoxi Hot Spring Holiday Resort)
韶關曹溪温泉假日度假村(Caoxi Hot Spring Holiday Resort)
韶關曹溪温泉假日度假村(Caoxi Hot Spring Holiday Resort)
韶關曹溪温泉假日度假村(Caoxi Hot Spring Holiday Resort)

評分：8.6/10.0

地址：馬壩鎮, 轉溪橋旁, 曲江區, 韶關, 512126


立即預訂韶關曹溪温泉假日度假村

👨‍👩‍👧‍👦 韶關楓灣温泉度假村

呢間酒店喺楓灣鎮，提供多種房型，例如家庭套房同有私家溫泉嘅小別墅。設施齊全，除咗溫泉，仲有室外泳池、桌球室、健身室等等。最重要係佢設有兒童游泳池同專業託兒服務，好啱親子家庭嚟玩。

韶關楓灣温泉度假村
韶關楓灣温泉度假村
韶關楓灣温泉度假村
韶關楓灣温泉度假村

韶關楓灣温泉度假村(Fengwan Hot Spring Resort)

韶關楓灣温泉度假村(Fengwan Hot Spring Resort)
韶關楓灣温泉度假村(Fengwan Hot Spring Resort)
韶關楓灣温泉度假村(Fengwan Hot Spring Resort)
韶關楓灣温泉度假村(Fengwan Hot Spring Resort)

評分：8.3/10.0

地址：楓灣鎮白水邨, 曲江區, 韶關, 512161


立即預訂韶關楓灣温泉度假村

📜 韶關湯泉谷

佢喺湯溪溫泉小鎮，呢度被叫做「中國溫泉之鄉」「泉都」。佢嘅泉水溫度高達 80℃，係稀有嘅弱硫富鍶高氟含氡偏矽酸溫礦泉。景區以盛唐名相張九齡嘅文化為主題，有九齡溫泉、風度民宿等特色景點，仲有恆溫露天泳池同 19 個特色溫泉泡池

韶關湯泉谷
韶關湯泉谷
韶關湯泉谷
韶關湯泉谷

韶關湯泉谷(Tang Quang Gu)

韶關湯泉谷(Tang Quang Gu)
韶關湯泉谷(Tang Quang Gu)
韶關湯泉谷(Tang Quang Gu)
韶關湯泉谷(Tang Quang Gu)

評分：9.0/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委會西北方向700米, 曲江區, 韶關


立即預訂韶關湯泉谷

🏞️ 韶關清河温泉酒店

清河溫泉酒店環境優雅，設施齊全。有天然溫泉、室外游泳池、茶室同餐廳，畀你一個輕鬆舒服嘅度假體驗。

韶關清河温泉酒店
韶關清河温泉酒店
韶關清河温泉酒店
韶關清河温泉酒店

韶關清河温泉酒店(Shaoguan Qinghe Hot Spring Hotel)

韶關清河温泉酒店(Shaoguan Qinghe Hot Spring Hotel)
韶關清河温泉酒店(Shaoguan Qinghe Hot Spring Hotel)
韶關清河温泉酒店(Shaoguan Qinghe Hot Spring Hotel)
韶關清河温泉酒店(Shaoguan Qinghe Hot Spring Hotel)

評分：7.8/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委李屋村24號A3棟, 曲江區, 韶關


立即預訂韶關清河温泉酒店

🛀 韶關東溪温泉酒店

呢間酒店離韶關東火車站大約 25 公里，交通好方便。客房設備完善，部份房型可以喺浴室享用私人溫泉，非常私密。戶外亦設有游泳池同露天溫泉區。

韶關東溪温泉酒店
韶關東溪温泉酒店
韶關東溪温泉酒店
韶關東溪温泉酒店

韶關東溪温泉酒店(Shaoguan Dongxi Hot Spring Hotel)

韶關東溪温泉酒店(Shaoguan Dongxi Hot Spring Hotel)
韶關東溪温泉酒店(Shaoguan Dongxi Hot Spring Hotel)
韶關東溪温泉酒店(Shaoguan Dongxi Hot Spring Hotel)
韶關東溪温泉酒店(Shaoguan Dongxi Hot Spring Hotel)

評分：7.3/10.0

地址：大塘鎮湯溪村委會楊屋村44號, 曲江區, 韶關


立即預訂韶關東溪温泉酒店

⛰️ 韶關嘉華半溪温泉酒店

佢喺翁源壩仔鎮，全新裝修，設施新淨完善。有陽台私人溫泉房親子溫泉房。酒店設施包埋 Spa、按摩室同健身室。仲有兒童游泳池同水上滑梯，係家庭出遊嘅好選擇。

韶關嘉華半溪温泉酒店
韶關嘉華半溪温泉酒店
韶關嘉華半溪温泉酒店
韶關嘉華半溪温泉酒店
韶關嘉華半溪温泉酒店
韶關嘉華半溪温泉酒店

韶關嘉華半溪温泉酒店(Regal Palace Hotspring Resort Shaoguan)

韶關嘉華半溪温泉酒店(Regal Palace Hotspring Resort Shaoguan)
韶關嘉華半溪温泉酒店(Regal Palace Hotspring Resort Shaoguan)
韶關嘉華半溪温泉酒店(Regal Palace Hotspring Resort Shaoguan)
韶關嘉華半溪温泉酒店(Regal Palace Hotspring Resort Shaoguan)

評分：9.3/10.0

地址：壩仔鎮半溪村泉溪路1號, 翁源


立即預訂韶關嘉華半溪温泉酒店

【香港去韶關】韶關高鐵路線遊，高鐵優惠、旅遊攻略懶人包

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

宏福苑五級大火

其他人也在看

聖誕好去處2025｜深圳福朋喜來登酒店聖誕套票優惠 人均$503.7起 包聖誕大餐、豐富抽獎表演、客房升級

聖誕好去處2025｜深圳福朋喜來登酒店聖誕套票優惠 人均$503.7起 包聖誕大餐、豐富抽獎表演、客房升級

趁聖誕假期想北上深圳，鄰近福田口岸的深圳福朋喜來登酒店有聖誕特備節目，平安夜及聖誕日特設聖誕自助晚餐，同場更有聖誕唱詩班、現場樂隊、小丑魔術表演、聖誕老人派發聖誕糖果及幸運大抽獎等，兩大一小入住一晚連自助早餐、聖誕自助晚餐及升級精選房，平均每人只需$503.7起。絕對是想過得有聖誕氣氛又高CP值的選擇！

Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？

日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？

日本青森縣以東海域12月8日晚上發生7.5級地震，日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港更在今日零時9分錄得70厘米高海嘯。雖然現時海嘯警報已經解除，但如果地震或海嘯造成行程更改或取消，旅遊保險是否如常賠償呢？抑或有特別注意事項呢？Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對近日日本旅行的注意事項，旅人作出決定前可先參考一下。

Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛

曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛

曼谷今年底再有全新城市奢華地標隆重登場！曼谷格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok） 已於2025年12月1日正式開幕。這間酒店地理位置極佳，正正鄰近四面佛，35樓設有可飽覽城市全景的天際泳池，還有兒童玩樂室、遊戲室及日式溫泉，堪稱是集奢華住宿、美食、打卡及親子放電於一身的曼谷新酒店！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起

雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起

各位正在計劃日本旅行住宿的旅人注意，Rakuten Travel推出超抵雙12優惠，即⽇起⾄12⽉22⽇，全日本酒店低至5折，同時推出85折優惠券，逾7千間指定酒店再享折上折優惠。另Rakuten Travel同時推出新會員限定優惠，首單預訂可享8折、最高減$500，立即往下睇睇優惠詳情！

Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？

王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？

現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了

龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了

龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！

香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！

近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？

宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？

宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？

Yahoo 地產 ・ 20 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤　附近村屋屋頂驚現疑似牛腳

被野放郊野公園牛牛突失蹤　附近村屋屋頂驚現疑似牛腳

【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The

香港動物報 ・ 14 小時前
胡‧說樓市｜撻訂悲歌！大角咀Larchwood追收百萬差價 拆解買家抗辯關鍵

胡‧說樓市｜撻訂悲歌！大角咀Larchwood追收百萬差價 拆解買家抗辯關鍵

樓市經歷過山車般的轉角市，雖然近期氣氛稍見回暖，負資產宗數亦有所回落，但對於在樓價高峰期入市的買家來說，噩夢可能才剛剛開始。

Yahoo 地產 ・ 2 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生

古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生

古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助

吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助

麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。

姊妹淘 ・ 19 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳

中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳

英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。

鉅亨網 ・ 1 天前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停　物管稱欠社區共識終止集資　退款予 3000 業主｜Yahoo

錦綉花園 5 億天價維修水管煞停　物管稱欠社區共識終止集資　退款予 3000 業主｜Yahoo

錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。

Yahoo新聞 ・ 46 分鐘前
【759阿信屋】今期熱選（09/12-13/12）

【759阿信屋】今期熱選（09/12-13/12）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Prestore 通心粉，7號天使麵，螺絲粉，長通粉，貝殼粉 $13.9/3件、展群刀削麵 $28.9/1件、Ferrero 奇趣蛋 $12/2件、Natureznacks 原粒夏威夷果仁 $28.9/1件！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
【龍豐】豐搶價 SHU UEMURA 持妝啞光定妝噴霧 $158/件（即日起至15/12）

【龍豐】豐搶價 SHU UEMURA 持妝啞光定妝噴霧 $158/件（即日起至15/12）

今期「豐搶價」精選產品搶先看，ISHIZAWA KEANA 大米精華保濕塗抹式面膜 $65/件、KOSE SOFTYMO速效卸妝油 $32/件、SHISEIDO MOILIP 藥用潤唇膏 $42/件、SAJO 韓國午餐肉 $22/2件、VINDA 超軟取式袋裝面紙-天然無香 10包裝 $26/件！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
【譚仔三哥米線】三哥「餸」暖價 一連4星期米線低至$40（即日起至04/01）

【譚仔三哥米線】三哥「餸」暖價 一連4星期米線低至$40（即日起至04/01）

譚仔三哥米線一連四星期推出三哥「餸」暖價，每個星期上午10點30分至下午5點，指定米線有優惠，每日下午5點後亦有晚市優惠，多款皇牌小食低至$6，好_抵 Dinner套餐低至$54，套餐包番茄湯雞肉墨丸豆卜米線，小食可選土匪雞翼（2隻），或素菜卷串燒，再加自選飲品，用三哥APP更可用VIP晚市8折優惠，享折上折優惠！

YAHOO著數 ・ 47 分鐘前
薄扶林男子上吊　同事揭發惜太遲

薄扶林男子上吊　同事揭發惜太遲

【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，

on.cc 東網 ・ 1 天前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷　甩抑鬱轉玩聖誕Feel

趙露思名媛Look坐頭排睇騷　甩抑鬱轉玩聖誕Feel

【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
英超話題 ｜經典失言個案逐個捉

英超話題 ｜經典失言個案逐個捉

英超歷史上，無論領隊或球員，都曾講過一些極具震撼性的言論。BBC Sports趁著利物浦皇牌沙拿的公開決裂，列出以往多個極具代表性的爆炸性時刻，並回顧講完之後的後果。

Yahoo 體育 ・ 9 小時前