堅離地！ 韶關有「醫養級」溫泉？浸完直頭可以延年益壽咁誇張？！

韶關，呢個粵北嘅寶藏地方，出名就係因為佢有得天獨厚嘅天然溫泉資源。呢度唔單止係你放鬆身心嘅好地方，仲係一個集休閒度假、溫泉養生同文化體驗於一身嘅綜合性旅遊勝地。韶關有好多高質素嘅溫泉度假村同酒店起咗，全部都係想畀你一個極致舒適同徹底放鬆嘅度假環境。無論你係想搵個靜靜哋嘅地方，享受片刻寧靜，定係想嚟個深入嘅溫泉療癒之旅，韶關嘅溫泉酒店都實幫到你，等你浸完天然泉水之後可以煥發活力！
🚄 點樣由香港去韶關？
對於我哋香港人嚟講，想去韶關浸溫泉，交通選擇都幾多㗎！你可以揀方便快捷嘅高鐵、舒服嘅包車、夠自由嘅自駕遊，或者係比較平嘅巴士。
不過，要數最快、最有效率去韶關嘅方法，肯定係搭高鐵！咁就可以用最快速度衝去溫泉天堂，開始你個養生之旅啦！
交通方式
優點 (好處)
缺點 (唔好處)
高鐵
速度快，坐得舒服
要早啲買飛，班次有限
包車
夠私隱，時間好彈性
貴啲
自駕
自由安排路線同時間
要搞文件手續，唔熟路會麻煩
巴士
價錢相對最平
車程長，坐得冇咁舒服
韶關溫泉精選：Trip.com 獨家揭秘 8 間頂級韶關溫泉酒店，特色、亮點與評價一覽無遺
酒店名稱
酒店地址
酒店特色
住客評價
韶關經律論國際酒店
韶關曲江區小坑鎮湯湖村大森林温泉世界
- 位於廣東省韶關市曲江區小坑國家森林公園內
4.5/5
韶關溪裏頌温泉藝術酒店
韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會旁邊
- 鄰近湯泉別院露天溫泉
4.4/5
韶關曹溪温泉假日度假村
韶關曲江區馬壩鎮轉溪橋旁
- 位於韶關市曲江區，毗鄰千年古剎南華寺、世界地質公園丹霞山及馬壩人遺址獅子巖等名勝
4.3/5
韶關楓灣温泉度假村
韶關曲江區楓灣鎮白水邨
- 設有多款房間類別，例如家庭套房、私家溫泉小別墅及行政套房等
3.8/5
韶關湯泉谷
韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會西北方向 700 米
- 位於韶關湯溪温泉小鎮，被譽為“中國温泉之鄉”
4.7/5
韶關清河温泉酒店
韶關曲江區大塘鎮湯溪村委李屋村 24 號 A3 棟
- 環境優雅，設施齊全
3.9/5
韶關東溪温泉酒店
韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會楊屋村 44 號
- 距離韶關東火車站約 25 公里，交通便捷
4.0/5
韶關嘉華半溪温泉酒店
翁源壩仔鎮半溪村泉溪路 1 號
- 酒店鄰近韶關嘉華半溪溫泉
4.3/5
🌲 韶關經律論國際酒店
呢間酒店喺小坑國家森林公園入面，核心理念係「森呼吸·禪生活·健康行」，結合咗健康管理同溫泉養生。佢有嶺南好少見嘅醫養級氡溫泉，多達 68 個功能溫泉泡池！酒店仲近天禪谷 4A 景區，有彩虹天梯、孔雀園、玫瑰園等等，好似世外桃源咁。
韶關經律論國際酒店(Jinglvlun International Hotel, Shaoguan)
評分：9.2/10.0
地址：小坑鎮湯湖村大森林温泉世界, 曲江區, 韶關, 512000
🎨 韶關溪裏頌温泉藝術酒店
佢喺曲江區大塘鎮湯溪村委會隔離，近湯泉別院露天溫泉。呢度房型選擇多，部份客房有獨立私人泡池。酒店設施好豐富，有室外游泳池、桑拿、水上樂園、棋牌室、家庭影院等等，玩樂設施好齊全。
韶關溪裏頌温泉藝術酒店(Shaoguan Xili Song Hot Spring Art Hotel)
評分：9.2/10.0
地址：大塘鎮湯溪村委會旁邊, 曲江區, 韶關
🧘 韶關曹溪温泉假日度假村
度假村喺曲江區，畀群山環抱住，地點好優越，近千年古剎南華寺、丹霞山同馬壩人遺址。佢有近 70 個特色養生泡池，泉水相傳同六祖慧能嘅故事有關，被譽為「千年聖水」。交通好方便，離高速公路同高鐵都唔遠。
韶關曹溪温泉假日度假村(Caoxi Hot Spring Holiday Resort)
評分：8.6/10.0
地址：馬壩鎮, 轉溪橋旁, 曲江區, 韶關, 512126
👨👩👧👦 韶關楓灣温泉度假村
呢間酒店喺楓灣鎮，提供多種房型，例如家庭套房同有私家溫泉嘅小別墅。設施齊全，除咗溫泉，仲有室外泳池、桌球室、健身室等等。最重要係佢設有兒童游泳池同專業託兒服務，好啱親子家庭嚟玩。
韶關楓灣温泉度假村(Fengwan Hot Spring Resort)
評分：8.3/10.0
地址：楓灣鎮白水邨, 曲江區, 韶關, 512161
📜 韶關湯泉谷
佢喺湯溪溫泉小鎮，呢度被叫做「中國溫泉之鄉」同「泉都」。佢嘅泉水溫度高達 80℃，係稀有嘅弱硫富鍶高氟含氡偏矽酸溫礦泉。景區以盛唐名相張九齡嘅文化為主題，有九齡溫泉、風度民宿等特色景點，仲有恆溫露天泳池同 19 個特色溫泉泡池。
評分：9.0/10.0
地址：大塘鎮湯溪村委會西北方向700米, 曲江區, 韶關
🏞️ 韶關清河温泉酒店
清河溫泉酒店環境優雅，設施齊全。有天然溫泉、室外游泳池、茶室同餐廳，畀你一個輕鬆舒服嘅度假體驗。
韶關清河温泉酒店(Shaoguan Qinghe Hot Spring Hotel)
評分：7.8/10.0
地址：大塘鎮湯溪村委李屋村24號A3棟, 曲江區, 韶關
🛀 韶關東溪温泉酒店
呢間酒店離韶關東火車站大約 25 公里，交通好方便。客房設備完善，部份房型可以喺浴室享用私人溫泉，非常私密。戶外亦設有游泳池同露天溫泉區。
韶關東溪温泉酒店(Shaoguan Dongxi Hot Spring Hotel)
評分：7.3/10.0
地址：大塘鎮湯溪村委會楊屋村44號, 曲江區, 韶關
⛰️ 韶關嘉華半溪温泉酒店
佢喺翁源壩仔鎮，全新裝修，設施新淨完善。有陽台私人溫泉房同親子溫泉房。酒店設施包埋 Spa、按摩室同健身室。仲有兒童游泳池同水上滑梯，係家庭出遊嘅好選擇。
韶關嘉華半溪温泉酒店(Regal Palace Hotspring Resort Shaoguan)
評分：9.3/10.0
地址：壩仔鎮半溪村泉溪路1號, 翁源
