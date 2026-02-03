報導：法國要求Uber補繳薪資稅逾640億

（法新社巴黎2日電） 根據法國媒體今天報導，共乘平台優步（Uber）遭到法國當局要求補繳17億歐元（約新台幣643.6億元）未支付的薪資稅。

線上媒體Revue21報導，Uber在處理與法國司機的合約時，刻意規避有關稅務義務，這是Uber在歐洲有關司機身分爭議的最新進展。

Revue21根據所見一份142頁文件指出，巴黎地區負責徵收社會捐費的單位認定，Uber「蓄意將僱傭關係偽裝成商業合約，以逃避雇主對約7萬1000名司機的法定責任」，時期涵蓋2019年至2022年。

Uber法國分公司在2024年財報中指出，2024年12月，法國社會保險機構Urssaf「對Uber提起訴訟，建議重新計算社會保險費」。

Urssaf是法國一家獨立機構，負責向企業及員工徵收社會捐費，用以挹注國營退休帳戶、失業保險及醫療照護。

根據報導，Urssaf評估Uber逃漏12億歐元的薪資稅，另加5億1200萬歐元的「追回附加費」。

根據Uber的2024年財報，Uber對此訴訟的理由依據「堅決提出異議」，Urssaf則回應「維持既有立場」。

Uber表示，無法預估Urssaf要求的潛在金額，因此沒有提列相關準備金。

在Revue21報導所引用的文件中，Urssaf指出：「在表面上，Uber與司機是預約平台的交易關係，但實際上是僱主與受僱員的從屬關係」，強調Uber對司機具備管理、控制及懲處的三重權力。

Urssaf拒絕答覆法新社的置評要求。

Uber發言人則表示：「有關司機身分，法國最高法院近期判決已確認是自僱身分。」此處指的是2025年7月上訴法院的兩項裁決，法院拒絕將司機重新歸類為Uber受僱員。（編譯：紀錦玲）