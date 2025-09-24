報讀香港高評分優質免費幼稚園教育計劃全攻略

隨著幼稚園招生季即將到來，家長開始為孩子選擇心儀的幼稚園。為人父母，誰不希望孩子能贏在起跑線？在香港這個國際大都會，優質的學前教育十分重要，但高昂的學費往往令許多家庭卻步。別擔心，香港政府的免費優質幼稚園教育計劃就是為了解決這個問題而設！這個計劃旨在讓每位香港幼兒都能接受優質的學前教育，同時大幅減輕家長的經濟負擔。

甚麼是香港免費優質幼稚園教育計劃？

簡單來說，這是一個政府資助計劃，取代了以往的幼稚園學劵計劃。它為符合資格的非牟利幼稚園提供直接資助，讓這些學校能夠大幅降低甚至免除學費。根據教育局數據，約有90%的半日制幼稚園在參加計劃後是免費入讀的。對於全日制及長全日制幼稚園，每月的學費通常也不超過港幣1,000元，家長只需支付少量雜費，例如校服、茶點或書本等費用。而太陽島幼稚園作為一所非牟利幼稚園，正是您的優質選擇。它不僅致力於提供以幼兒為本的全面教育，更重要的是，參加幼稚園教育計劃，讓家長能為孩子輕鬆選擇一所高質素的學前教育機構。

家長應如何為子女選擇最合適的幼稚園？

家長為小朋友選擇幼稚園時應綜合考慮孩子的年齡、性格、能力，學校的辦學理念和教學模式，以及學校的地理位置、環境設施、師資質素等因素。以下列出幼稚園選校中的重要考慮因素，以便家長們能多方面作出考慮，為子女的啟蒙之路作出最合適的選擇。

真正的幼兒為本幼稚園：了解孩子的需要與性格因材施教

教育局指出優質的幼稚園應以「兒童為中心」，涵蓋德、智、體、群、美五育，採用遊戲為本的教學方式，致力於發掘每個孩子的潛能。優質幼稚園會因應孩子的興趣和能力設計課程，減少能力差異的壓力，幫助孩子在合適的節奏下成長。

太陽島幼稚園深信這一理念，教學並非單純的知識灌輸，而是透過「從遊戲中學習」、「探究式學習」和「因果教學」等模式，讓孩子在無壓力的情況下，培養探索精神與求知慾。所以在設計課程及活動時，本校會按每位學生的能力及需要，並由淺入深地設計和教授課程，幫助學生掌握知識。這種因材施教的教學模式，讓每個孩子在充滿愛與鼓勵的環境中，快樂地成長。另外，在非正規課程方面，太陽島幼稚園亦參與及舉辦不同的活動，如接受社區機構邀請進行歌唱表演，舉行「聯校運動會」、「聯校親子嘉年華」等，讓學生藉着參加這些活動培養自信心、自尊感及自我認同，並從中發掘學生的潛能。

獨特的雙語幼稚園環境：培養國際視野

政府建議，家長應了解學校的語言政策。許多非牟利幼稚園提供雙語教學，讓孩子自然接觸英語或普通話，為他們將來的學習打下良好的語言基礎。從小掌握兩種重要語言，不僅為升讀小學做好準備，更能培養他們的國際視野與跨文化溝通能力。

太陽島幼稚園的卓越之處，在於部份分校設有雙語班，每星期有一至兩節普通話課，教師會以講故事、玩遊戲及唱歌等輕鬆的方式授課。英語課程由外籍或專科教師負責，全程以英語溝通，為學生營造良好的英語學習環境，自然地將孩子帶入一個沉浸式的語言環境。

學校辦學理念及師資質素：以身作則關顧需要

不同學校的辦學理念與家長的要求，可能並不一致，為免令孩子無所適從，家長務必要在選幼稚園時，了解清楚學校的教學模式和理念是否與自己配合。家長除了解幼稚園教師是否持有幼兒教育證書或學位外，更可觀察教師是否具備愛心和耐心。幼稚園教師的態度比學歷更能影響孩子的學習體驗。太陽島幼稚園對於教師的要求相當嚴格，除了符合幼稚園教師的資格外，亦需要有愛心。至於外籍及普通話教師，他們均是地道而且具有多年教學經驗及專業教育資格。每學年分校均會安排兩次或以上的教師培訓發展日，邀請大學教授、專業機構等為教師培訓增值，提升教學技巧。

家校合作與校園環境：共建孩子的成長樂園

一個優質的教育環境，需要提供安全與健康的校園並和家長緊密聯繫合作，共同協力幫助幼兒在溫暖和快樂的校園內成長。學校應定期進行校舍消毒，並設有寬敞明亮的課室、充滿創意的遊樂區和多功能室，為孩子提供一個健康、安全的學習和遊戲空間。合適的環境和設施可以提升學童的學習效能，令學童有足夠的空間進行大小肌肉訓練，並可引起幼兒的學習興趣等。此外，優質的幼稚園學校應與家長緊密溝通，鼓勵家長積極參與學校活動，例如家長會，親子講座、義工服務等，共同見證孩子的每一步成長。而太陽島幼稚園的每一個校園都經過精心設計，確保環境安全、衛生。校內更設有「大肌肉活動室」、「音樂室」及不同的「學習角」，提倡遊戲中學習。

太陽島幼稚園亦非常重視家校關係，為家長提供適切的支援。家長除了日常可以在上下課時與教師溝通，校方亦會定期舉行家長會讓家長與教師詳談，家長及學校也可透過School APP、手冊、通告來聯絡溝通。學校亦有家長義工，家長藉着擔任義工，增加對學校的認識，培養對學校的歸屬感，共同協力幫助幼兒在溫暖和快樂的校園內成長。

總結：為孩子的未來做出最明智的選擇

選擇優質幼稚園，是為孩子的未來做出的一項重要投資。家長選擇幼稚園需要平衡孩子的需要、家長的期望和實際條件。建議家長列出優先考慮的因素（如教育理念、費用或地點），然後縮小選擇範圍，逐一參觀校舍並比較評估。太陽島幼稚園作為一所完全符合香港政府選校標準的非牟利免費優質幼稚園教育計劃幼稚園，一直秉持以幼兒為本、以身作則及重視家庭這三大核心價值為辦學宗旨，設計不同課程及活動，讓學生發揮所長，教師以愛心和專業知識關愛及教育學生。家長可以親臨太陽島八大分校，觀察孩子在環境中的反應以及教師與學生的互動，為孩子選擇適合的幼稚園快樂學習，並為他們的未來發展奠定良好基礎。